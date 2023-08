A AlphaTauri confirmou nesta segunda-feira (28) que Liam Lawson seguirá como o substituto de Daniel Ricciardo na temporada 2023 de Fórmula 1 enquanto o australiano estiver se recuperando da fratura na mão.

Ricciardo se acidentou no segundo treino livre para o GP da Holanda ao acertar a barreira de proteção enquanto tentava evitar um choque com Oscar Piastri no mesmo local. Por ter mantido a mão no volante, ele acabou com uma fratura no metacarpo da mão esquerda.

O australiano passou por uma cirurgia, com a adição de placas de metal em sua mão, no começo do domingo com a equipe do médico espanhol Xavier Mir, que já tratou nomes como Lance Stroll e Marc Márquez.

Na segunda, a equipe confirmou que Lawson seguirá no carro enquanto Ricciardo não estiver 100% recuperado.

Liam Lawson, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

"Estamos felizes que a operação de Daniel tenha corrido bem e que ele está iniciando sua recuperação", diz o comunicado. "Esperamos vê-lo na pista logo, mas até que ele esteja 100% recuperado, podemos confirmar que Liam, que fez um bom trabalho em Zandvoort sob circunstâncias difíceis, seguirá ao lado de Yuki começando pela nossa corrida de casa em Monza".

Ricciardo sofreu o acidente no início de sua terceira etapa no retorno à F1, após sua demissão da McLaren no fim do ano passado. Ele volta à categoria para ocupar a vaga deixada por Nyck de Vries.

Franz Tost, chefe da AlphaTauri, confirmou que Lawson fará diversas sessões no simulador nesta semana em treinamento para a etapa de Monza.

Segundo Christian Horner, chefe da Red Bull, Ricciardo estaria mirando um retorno às pistas no próximo mês, no GP de Singapura, mas também reforçou a necessidade de dar o tempo correto à recuperação.

Lawson, que já havia feito três treinos livres no ano passado, corre em 2023 pela Super Fórmula do Japão, mas seu calendário apresenta apenas um choque com a F1 no restante da temporada, na semana do GP do México, quando Ricciardo já deve estar de volta.

