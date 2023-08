F1: Ferrari revela traje especial de Sainz e Leclerc para Monza

A Fórmula 1 viaja para o GP da Itália para mais uma etapa da temporada de 2023 e, é claro, a equipe da Ferrari a marcou no calendário. A escuderia sediada em Maranello chega em casa com a intenção de dar uma alegria aos seus fãs após uma temporada desanimadora em que marcou apenas três pódios com a ajuda de Charles Leclerc.

No entanto, o lendário circuito de Monza pode ser uma história bem diferente, com suas longas retas e sua natureza de baixo downforce. Além disso, a equipe Prancing Horse preparou algo muito especial para a corrida em casa, que é um kit projetado exclusivamente para a dupla de pilotos titulares.

Carlos Sainz e seu companheiro de equipe monegasco usarão um novo traje de corrida e botas, claramente inspirados no traje do WEC com o qual venceram as 24 Horas de Le Mans no ano passado. O vermelho domina a parte superior do kit, mas há mais presença do amarelo na barriga e nas mangas, assim como a inscrição "Ferrari" que aparece na asa traseira do SF-23.

Da cintura até os tornozelos, haverá muito preto, com o detalhe de duas linhas, uma amarela e outra vermelha, que Charles Leclerc ousou dizer que seria uma combinação perfeita para Carlos Sainz, pois são as cores da bandeira espanhola. As botas seguirão a mesma linha escura, mas com o detalhe de que cada piloto terá seu nome e número inscritos ao lado dos logotipos da Puma.

O vídeo de apresentação mostrou uma dupla entusiasmada que buscará pelo menos um lugar no pódio em Monza, e viu seu novo kit especial como algo "old school", mas combinado com modernidade, até mesmo pedindo à equipe para mantê-lo pelo resto da temporada de Fórmula 1.

Isso é apenas um aperitivo do que a equipe italiana tem reservado, que, como foi o caso na temporada passada no mesmo local, é muito provável que tenha uma pintura especial em seu carro.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: