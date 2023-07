O Grupo Renault anunciou nesta quinta-feira (20) a saída de Laurent Rossi do cargo de CEO da Alpine, coordenando as operações de carros de rua e do ramo desportivo da marca francesa, incluindo a equipe de Fórmula 1.

Rossi foi apontado para o cargo maior da marca de carros esportivos em janeiro de 2021. Sua função também incluía o gerenciamento geral da equipe de F1 e todo o braço desportivo da Alpine, que é parte do Grupo Renault.

Ele substituiu Cyril Abiteboul, que estava à frente da equipe Renault desde 2014, em meio a uma adaptação ruim da montadora francesa aos motores turbo híbrido 1,6L, sofrendo fortes críticas da Red Bull, quando o time austríaco era cliente.

Com a mudança no nome da equipe de Renault para Alpine no início da temporada 2021, Rossi delimitou um plano ambicioso de 100 GPs para tornar o time um candidato regular à briga por vitórias e títulos, que vence no próximo ano.

Apesar da vitória improvável de Esteban Ocon no GP da Hungria de 2021, a equipe só obteve mais um pódio desde então, com o próprio Ocon em Mônaco neste ano.

Em 2022, a Alpine foi elogiada por superar a McLaren no desenvolvimento e na briga pela quarta posição no Mundial de Construtores, e parecia a caminho de reduzir a diferença para Ferrari, Mercedes e Red Bull. Porém, o início ruim de temporada, com falta de confiabilidade e penalizações, derrubaram a Alpine para o sexto lugar no Mundial de Construtores.

Mais cedo neste ano, Rossi se tornou o centro das manchetes após uma entrevista com o canal francês Canal+, onde detonou o trabalho da equipe Alpine, chamando de "amadores". Devido às críticas, muitos acreditavam que o chefe Otmar Szafnauer estivesse próximo de perder seu cargo.

As críticas de Rossi destacavam a performance ruim da equipe no começo de 2023, além da perda dupla no mercado de pilotos do ano passado, com Fernando Alonso indo para a Aston Martin e Oscar Piastri assinando com a McLaren.

Mas agora foi revelado que é Rossi quem foi removido do cargo, com a marca afirmando que ele "focará em projetos especiais ligados à transformação do Grupo". O sucessor de Rossi será Philippe Krief, ex-diretor técnico da Alfa Romeo e chefe de engenharia da Ferrari.

Krief, que se uniu à marca francesa em março, seguirá em sua função como vice-presidente de engenharia e performance de produto até segundo aviso, reportando ao CEO do Grupo Renault Luca de Meo.

De Meo disse: "Quero agradecer a Laurent por seu comprometimento ao longo dos últimos dois anos na Alpine. Laurent delimitou uma estratégia clara e ambiciosa para a marca. Ele colocou a Alpine na melhor posição possível para atingir seus objetivos de longo prazo".

"A Alpine está agora pronta para entrar em uma nova fase de seu desenvolvimento, tornando-se uma marca do futuro, que levará a Alpine a novas alturas".

Essa mudança no topo vem logo após a Alpine confirmar uma reestruturação em seu gerenciamento do departamento desportivo, com Bruno Famin, chefe de motores da Renault para a F1, sendo promovido à vice-presidência da Alpine Motorsports. Ele respondia diretamente para Rossi, enquanto Szafnauer trabalharia abaixo de Famin.

