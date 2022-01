Carregar reprodutor de áudio

Enquanto as datas da pré-temporada de 2022 em Barcelona e no Bahrein já estavam acordadas há algum tempo, os detalhes dos testes ainda precisavam ser finalizados. E nesta quarta-feira, a Fórmula 1 confirmou que pelo menos as sessões na Espanha serão realizadas com portões fechados, sem a presença de público, cronometragem ou cobertura televisiva, o que inclui a F1TV, serviço de streaming da categoria.

A categoria passará pelo circuito de Barcelona entre 23 e 25 de fevereiro, enquanto as sessões no Bahrein acontecerão entre 10 e 12 de março, antes do primeiro GP da temporada, no Sakhir, em 20 do mesmo mês.

Apesar de existir um hype tremendo em cima da primeira vez em que os carros de 2022 irão à pista, nas sessões de Barcelona, a F1 trata essa primeira semana da pré-temporada como um teste de shakedown, algo normal para eventos privados.

Em um comunicado explicando o plano, o site oficial da F1 informou: "A primeira saída, nos testes de pré-temporada de Barcelona entre 23 e 25 de fevereiro, será algo simples, permitindo que as equipes testem a fundo seus carros de 2022 no mesmo local".

"Porém, como é tradicional nos eventos de pré-temporada das equipes, as sessões em Barcelona não contarão com cobertura ao vivo ou cronometragem, mas incluirão conteúdos no fim do dia e a divulgação dos melhores tempos do dia".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Enquanto os fãs não poderão estar presentes, veículos de imprensa estarão presentes no evento para fornecer atualizações, e as equipes poderão publicar seus conteúdos nas mídias sociais. Além disso, a F1 fornecerá um boletim próprio de atualização no fim do dia.

Por mais que a decisão de tratar o teste de Barcelona como um shakedown desapontará os fãs, foi apurado que a medida foi tomada após convencer as equipes a mudarem o formato da pré-temporada para 2022.

Com o regulamento reduzindo a pré-temporada para apenas três dias em 2021, as equipes pediram uma expansão para seis novamente em 2022 devido ao novo regulamento. Essa manobra foi feita acomodando os testes em Barcelona, em que as equipes usarão apenas para entender melhor o carro.

Já o teste do Bahrein será tratado como a pré-temporada oficial, com transmissão televisiva, cronometragem online e a presença de fãs.

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?

Your browser does not support the audio element.