F1: Alpine está "muito encorajada" pelo progresso visto em 2021

O diretor-executivo da Alpine, Marcin Budkowski, acredita que o progresso que está fazendo com a equipe na Fórmula 1 é "muito encorajador" para a próxima temporada, quando a categoria passará por uma revolução técnica.

A Alpine sofreu com um 2021 inconsistente, mas a vitória impressionante de Esteban Ocon na Hungria e o pódio de Fernando Alonso no Catar deu à equipe francesa a vantagem sobre a AlphaTauri para garantir a quinta posição no Mundial de Construtores.

Enquanto está claro que a Alpine tem muito caminho pela frente para alcançar rivais como Ferrari e McLaren, que estavam bem à frente na batalha do pelotão do meio, Budkowski sente que o progresso da equipe na fábrica e o modo como 2021 foi lidado é encorajador para 2022.

"Dado o fato de que tínhamos basicamente o mesmo motor nos últimos três anos, chassi e caixa de câmbio congelados por razões estratégicas, podendo investir nossos recursos em outros lugares, até que nos demos bem com a plataforma que tínhamos".

"Tanto na pista quanto em termos de desenvolvimento das áreas que podíamos, é muito encorajador para a próxima temporada. Agora já sabemos dos nossos números, mas ainda não sabemos dos demais".

A equipe passou por grandes mudanças no último ano quando mudou o nome de Renault para Alpine, e as alterações seguiram posteriormente. Budkowski acredita que as modificações nos bastidores começam a render frutos, mesmo que não sejam visíveis para quem vê de fora.

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Certamente estou orgulhoso do modo como a equipe trabalha. Mudou muito nos últimos anos e isso começou a render seus frutos. Certamente está na pista e na fábrica, mesmo que não seja visível ainda porque nosso foco há mais de dois anos é o carro de 2022".

"Mas quando vejo na fábrica todo o trabalho e as interações, as pessoas que trouxemos nos últimos anos, parece que tudo está bem para o próximo ano".

Budkowski admitiu que a grande inconsistência da equipe precisa ser resolvida com o novo carro, com o regulamento técnico radicalmente diferente para 2022 oferecendo um reinício total.

"Acho que mostramos nesta temporada que quando as oportunidades surgiram, pudemos aproveitá-las, e em algumas corridas em que não fomos competitivos não tivemos como compreender, então sabemos que precisamos lidar com isso".

"Há muito trabalho rolando nos bastidores para resolver isso, e há muito trabalho rolando no carro e em todo o pacote. Parece promissor".

