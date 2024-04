Procurando reduzir o peso do carro, a Alpine trará as primeiras atualizações do A524 no GP do Japão de Fórmula 1. Além de modificações que miram na redução de peso, a equipe também busca melhorar o acerto aerodinâmico.

O chefe da Alpine, Bruno Famin, revelou que essas atualizações já estavam programadas.

“Embora não sejam importantes, é importante adicionarmos esses elementos o mais rápido possível, para que possamos avaliar o potencial e melhorar continuamente a nossa compreensão do nosso pacote. Essas atualizações dizem respeito principalmente a uma nova asa dianteira, bem como ao primeiro passo de redução de peso.”, explicou.

Um avanço recente, foi que a Alpine conseguiu chegar no Q2 somente no GP da Austrália, com Esteban Ocon.

“Conseguimos lutar mais perto dos pontos do que nas rodadas anteriores. Provavelmente isso é devido às circunstâncias e às especificidades da pista, e não a uma melhoria no desempenho. E ainda está muito longe do nosso objetivo", reconheceu o chefe da Alpine.

Ele admite que a equipe precisa “lutar com unhas e dentes para melhorar nosso desempenho em todas as áreas”, acrescentou.

Para o Japão, a equipe confirmou que mudará a pintura azul, para o esquema alternativo de cor rosa. Ambas as versões utilizam menos tinta do que no ano passado, a fim de reduzir o peso.

