O famoso circuito de Suzuka apresenta uma mistura icônica de curvas de alta, média e baixa velocidade, ligadas por uma longa reta, sendo que o implacável primeiro setor é o maior desafio para os pilotos da Fórmula 1. Essa combinação de fatores permite entender melhor o comportamento dos carros.

Depois do asfalto abrasivo do Bahrein e dos layouts exclusivos de Jeddah e Melbourne, muitos dos principais engenheiros esperam que Suzuka seja o melhor teste até o momento para saber qual é a posição de seus carros na hierarquia.

"Do jeito que o calendário está este ano, acho que em quatro corridas teremos uma ideia muito boa [de onde estamos]. O Japão é um circuito e tanto para medir um carro. Nesse tipo de circuito, você vai descobrir muita coisa", disse o veterano da Ferrari, Jock Clear.

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, concordou, dizendo: "É uma pista com muitas curvas rápidas e também algumas curvas lentas, portanto, um verdadeiro teste para o carro."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Foto de: Red Bull Content Pool

Este ano, o GP do Japão foi antecipado em relação à sua data habitual de outono. Isso significa que as equipes podem medir com mais precisão como o nível de competitividade mudou em comparação com o final do ano passado e avaliar seu progresso durante o inverno.

Também é a primeira pista de retorno para a mais recente construção de pneus da Pirelli, que foi introduzida em julho passado em Silverstone para ajudar o fabricante de pneus a acompanhar o aumento dos níveis de downforce desde o início de 2023, eliminando mais uma variável em comparação com as corridas de abertura.

A mudança de calendário parece ser uma boa notícia para a Mercedes, com Alisson explicando que o principal fator que a equipe descobriu por trás de suas dificuldades este ano é que o desempenho do W15 diminui na medida que a pista vai esquentando.

"Se estivéssemos tentando traçar esse padrão, provavelmente a correlação mais forte que podemos fazer no momento é que nossa competitividade cai quando a pista está quente, quando o dia está mais quente e, portanto, as temperaturas dos pneus aumentam com as da pista", disse Allison.

As previsões meteorológicas preveem temperaturas entre 16 e 21 graus Celsius, o que é 10 graus mais frio do que no ano passado.

A nova data de Suzuka também é relevante para a rival da Mercedes, a McLaren, que começou 2023 atrás, mas fez uma grande atualização no carro quando foi para o Japão, o que rendeu um pódio duplo com Lando Norris e Oscar Piastri.

O progresso ano a ano no Bahrein, na Arábia Saudita e na Austrália ficou claro, mas a equipe de Woking agora tem a melhor indicação do quanto realmente avançou no design do carro durante o inverno.

Os maiores pontos de interrogação da McLaren não estão relacionados apenas ao seu próprio MCL38, mas mais ainda às grandes melhorias no ritmo de corrida feitas pela Ferrari em comparação com o ano passado.

"O problema é que a Ferrari melhorou muito seu [desempenho] em alta velocidade e foi aí que ela teve dificuldades no ano passado", disse Lando Norris.

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"É por isso que eles conseguiram dar um passo tão bom. Ainda podemos esperar por isso. E eu adoraria dizer que, se conseguirmos colocar dois carros no pódio novamente, seria um ótimo fim de semana. Mas acho que este ano temos mais dois carros com os quais estamos competindo nesses tipos de circuitos, não apenas Max [Verstappen].", avaliou Norris.

A Ferrari é uma das várias equipes que levam atualizações para Suzuka, mas se isso será suficiente para derrotar Verstappen e a Red Bull em corridas consecutivas é outra história.

Em Melbourne, em um circuito com alta granulação, a Ferrari foi particularmente forte, embora os problemas de freio de Verstappen tenham levado Carlos Sainz a assumir a liderança antes do abandono precoce do holandês.

E, ao contrário de Albert Park, Suzuka é um circuito em que o superaquecimento térmico será o principal adversário, o que o coloca mais próximo do Bahrein.

Verstappen arrasou os adversários no Japão no ano passado, conquistando a pole com seis décimos de vantagem sobre as McLarens e levando a vitória com 19 segundos de vantagem sobre Norris e 43 segundos sobre a Ferrari de Charles Leclerc.

"Acho que Max volta a Suzuka totalmente motivado e mostrará em um circuito de pilotos de verdade quem é o rei de todo o jogo aqui", disse Helmut Marko, da Red Bull, sem rodeios, após o abandono do holandês na Austrália.

Seria audacioso apostar contra uma terceira vitória consecutiva do tricampeão mundial no GP do Japão. Mas, seja qual for o caso, um circuito tão exigente quanto Suzuka não oferecerá mais lugar para se esconder, já que os verdadeiros pontos fortes e fracos da equipe de 2024 estão prestes a aparecer.

