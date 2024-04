Como boa parte do mundo do esporte, Sebastian Vettel revelou que ficou surpreso com o anúncio da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025. O tetracampeão, que pilotou na equipe italiana da Fórmula 1, acredita que Hamilton está em busca de um novo desafio na carreira. Porém, salientou que o começo dessa mudança não é tão simples.

Em entrevista para a Sky Sports, Vettel observou que vai ser diferente ver Hamilton vestindo o tradicional macacão vermelho da Ferrari em 2025. Ele também destacou que é mais difícil vencer um campeonato pela Ferrari.

“Eu fiquei surpreso, como a maioria das pessoas, acho. Mas é emocionante. Obviamente ele está procurando um novo desafio na carreira e vai ser diferente ver ele usando vermelho, em uma cor diferente”, disse Vettel.

Com relação ao novo companheiro de equipe de Hamilton, Charles Leclerc, o tetracampeão acredita que eles não terão problemas.

“Charles é bom e tranquilo. Ele é muito competitivo, Lewis também”.

A competitividade de Hamilton o fez ser heptacampeão da F1. Caso consiga o octa, ele será o primeiro na história a alcançar o feito. Diante disso, Vettel comentou as chances do britânico vencer um campeonato com a Ferrari. Questionado se é mais difícil vencer um campeonato na Ferrari, o alemão disse que é “diferente”.

“Eu não consegui, então poderia dizer que é difícil. Mas é definitivamente diferente. É uma atmosfera diferente”.

Em outra ocasião, falando com a Sky Sports da Alemanha, Vettel destacou que essa mudança de equipe não é um processo fácil, mas acredita que Hamilton conseguirá lidar bem com a situação.

“Ele está na F1 há muito tempo, tem muita experiência e mais sucesso do que qualquer outro piloto da F1. Ele vai lidar bem com isso, mas a transição para uma nova equipe é sempre difícil, especialmente no começo”.

“Muitos rostos familiares que você conhece por anos não estão mais do seu lado. Você tem que se acostumar com um novo ambiente. Mas ele [Hamilton] conseguirá lidar bem com isso”, projetou Vettel.

