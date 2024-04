Um dos protagonistas do mercado de transferências, Fernando Alonso continua jogando com o tempo. A decisão que deverá tomar sobre se deseja ou não continuar na Fórmula 1 no próximo ano será tomada “antes do verão” (europeu), único prazo que está disposto a estabelecer hoje.

Insistindo diversas vezes que era o único campeão do mundo sem contrato no paddock, o espanhol também afirmou que seria o único dono do seu destino. No entanto, as recentes tensões na Red Bull podem pesar muito na balança, enquanto recentemente houve rumores de que Christian Horner poderia fazer dele uma meta para 2025. De qualquer forma, o próprio piloto disse que acredita que há pelo menos uma coisa que não está em dúvida: o futuro de Max Verstappen.

“É claro que se Max deixar a Red Bull, isso poderá ter um impacto, mas não acho que haja qualquer chance de isso acontecer”, disse ele. "Então, isso é algo em que não penso muito. O que quero fazer é focar no meu negócio. Estou aqui para competir e tentar tomar uma decisão antes do verão sobre se continuarei competindo ou não.”

“E se eu continuar competindo, tenho que pensar quais são as melhores possibilidades. Mas você sabe, todo esse estresse agora, todos esses rumores, eu realmente não me importo. Não estou interessado nisso."

Caso decida continuar sua carreira na F1 no próximo ano, Alonso indicou em diversas ocasiões que priorizaria a Aston Martin nas negociações. Ainda hoje, o piloto acredita que a equipa de Lawrence Stroll é a que tem mais ambições no grid.

“Não há outra equipe no paddock com a ambição e os planos que a Aston tem para o futuro, mas também leva tempo para atingir esses objetivos e é preciso alcançar esses resultados”, diz ele. "Essa equipe era bem nova há dois anos. O número de pessoas mais ou menos dobrou na fábrica. Eles estavam nos antigos edifícios da Jordan e agora há uma fábrica supermoderna."

"No ano passado tivemos um carro muito rápido. E tivemos que aprender a lição de como desenvolvê-lo para competir com as equipes líderes. Este ano, estamos acompanhando esse desenvolvimento. Então, acho que há alguns sinais muito bons. Mas no final do ano, você tem que vencer corridas e campeonatos, e esse é o passo mais difícil de se dar.”

HAMILTON É DETONADO, Alonso CAUSA, Verstappen reage e SAINZ atira pra todos os lados; Williams SOFRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna pela Liberty, dona da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!