A reviravolta no mercado de pilotos da Fórmula 1 não para de acontecer. Desta vez, Pierre Gasly aparece fortemente nas especulações como o principal nome da Alpine para a vaga de Fernando Alonso em 2023, superando Mick Schumacher e Daniel Ricciardo.

De acordo com a imprensa britânica, a Alpine está disposta a pagar o valor definido pela Red Bull para liberar o piloto francês do contrato estabelecido com a AlphaTauri até o fim de 2023.

A decisão da Junta de Reconhecimento de Contratos no caso Oscar Piastri/McLaren/Alpine não terá implicações diretas em quem irá se tornar companheiro de equipe de Esteban Ocon para a próxima temporada, uma vez que, dado ganho de causa para a equipe de Enstone, a McLaren deverá concordar em pagar um valor para obtê-lo. Se o JRC der ganho para McLaren, a Alpine não deixará de recorrer financeiramente por todo o valor investido na carreira de Piastri e muito dificilmente irá utilizar o australiano depois de toda confusão.

Independentemente, a equipe contará com uma quantia em dinheiro que permitirá com que tenha a dupla francesa como line-up em 2023. Ao ser questionado sobre as atuais conversas a respeito de uma possível ida ao esquadrão de Enstone, Pierre Gasly desconversou categoricamente sobre qualquer novidade à respeito do futuro próximo que não seja usar as cores da equipe irmã da Red Bull.

"Como eu disse na semana passada, neste momento eu estou com contrato para correr pela AlphaTauri no próximo ano. Todos estão cientes da minha situação contratual. Por agora, nenhuma mudança", disse à imprensa antes do GP da Holanda.

"Prefiro não comentar nada neste momento. Estou com a AlphaTauri, estou dando o meu melhor para a AlphaTauri enquanto estiver correndo por lá. Eles me deram minha primeira vaga na F1, minha primeira vitória".

"Por enquanto, não vou comentar nada. Enquanto estiver correndo por esta equipe, sempre darei 110%".

Caso a negociação se concretize, o norte-americano Colton Herta surge como possível substituto de Gasly na AlphaTauri, mesmo com toda indefinição a respeito da sua superlicença, assim como Mick Schumacher, que ainda não teve o martelo batido sobre a permanência na Haas - além da iminente saída da academia da Ferrari ao fim do ano.

