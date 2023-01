Carregar reprodutor de áudio

Mais uma data confirmada! Através de uma série de 'enigmas' postados nas redes sociais nesta quarta-feira, a Alpine confirmou que seu carro para a temporada 2023 da Fórmula 1 será apresentado ao mundo no dia 16 de fevereiro.

O carro seguirá o padrão de nomenclatura iniciado quando a equipe Renault foi renomeada como Alpine em 2021, levando o nome A523, e será lançado em Londres.

Isso torna a equipe de Enstone a quarta equipe a confirmar sua data de lançamento antes da nova temporada, seguindo AlphaTauri (11 de fevereiro), Aston Martin (13 de fevereiro) e Ferrari (14 de fevereiro).

O Alpine A523 terá seu primeiro 'contato' com as pistas de forma oficial nos testes da pré-temporada, que acontecem nove dias depois da sua revelação, no Circuito Internacional do Bahrein nos dais 23, 24 e 25 de fevereiro.

O time comandando por Otmar Szafnauer entrará na temporada de 2023 com uma formação de pilotos atualizada após a saída de Fernando Alonso para a Aston Martin depois de dois anos com a equipe. O francês Pierre Gasly deixou a AlphaTauri e será o substituto do bicampeão mundial ao lado de Esteban Ocon, que chega para sua quarta temporada em Enstone.

A Alpine terminou em quarto lugar no campeonato de construtores do ano passado, marcando sua melhor temporada desde 2018, com Ocon e Alonso em oitavo e nono, respectivamente, na classificação de pilotos.

Embora a equipe não tenha conseguido terminar no pódio, uma abordagem agressiva para o desenvolvimento do carro permitiu que ela vencesse a McLaren na corrida pelo P4 e terminasse a temporada como a melhor equipe do meio do grid.

Mas o esquadrão lutou com a confiabilidade durante grande parte do ano passado, principalmente com sua unidade de potência, tornando-a uma área-chave de foco durante o inverno. Alonso ficou frustrado com o número de pontos que perdeu ao longo da temporada devido a problemas que o impediram de ver a bandeira quadriculada em seis ocasiões.

Em uma tentativa de remediar os problemas de confiabilidade, a parceira de motores Renault está pronta para revisar o projeto da bomba d'água para esta temporada, mas não há planos de sacrificar o desempenho da unidade de potência.

Calendário de lançamentos

EQUIPE DATA AlphaTauri 11 de fevereiro Aston Martin 13 de fevereiro Ferrari 14 de fevereiro Alpine 16 de fevereiro

