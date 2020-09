A partir de 2021, a Renault fornecerá motores apenas para sua equipe da Fórmula 1, que passará a se chamar Alpine. A McLaren, que tinha um acordo com a montadora, optou por reeditar a parceria com a Mercedes. E olhando para o futuro, a Renault deixou claro que não quer apenas uma equipe cliente na F1, e sim uma parceira para ajudar a desenvolver o motor.

O chefe da Renault na F1, Cyril Abiteboul, disse estar feliz com o fato da Renault poder focar em si própria por enquanto mas afirmou que, se houver a oportunidade de alinhar uma nova parceria no futuro, isso o deixaria muito feliz.

"Tem que ser mais uma equipe parceira do que uma cliente. Uma cliente não te traz nada. Um parceiro pode agregar, te ajudar a atingir um objetivo no âmbito esportivo ou do negócio".

"Sabemos que a transação financeira é regulada de qualquer modo, então estaremos olhando principalmente de uma perspectiva técnica e esportiva".

Com o futuro da Honda na F1 a longo prazo como dúvida, com a montadora japonesa comprometida apenas até o fim de 2021, não é impossível que a Red Bull possa necessitar de uma fornecedora a longo prazo.

Mas Abiteboul disse que a perspectiva de uma renovação com a Red Bull é improvável, com as duas partes tendo um relacionamento difícil no passado.

"A Red Bull virou uma equipe oficial da Honda. Acho que a primeira coisa é a Honda decidir se segue. Já estivemos nesse ponto com a Red Bull e não funcionou".

No final de semana, Abiteboul disse que a Red Bull perdeu uma oportunidade por não ter uma parceira de motores, algo que, segundo ele, poderia ter sido feito com a Renault no passado.