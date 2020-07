Hamilton aceita punição, mas diz que acidente com Albon foi “de corrida”

O fim de semana do GP da Áustria parecia ser perfeito para Lewis Hamilton até o treino de classificação no sábado, até ver seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, conseguir a pole e mais tarde ser investigado sobre a não desaceleração quando as bandeiras amarelas foram acionadas quando o finlandês saiu da pista.

Nesta manhã, Hamilton acabou punido em três lugares no grid, após protesto da Red Bull. Durante a corrida, o inglês nunca chegou à ponta e acabou punido em cinco segundos, por ter causado o acidente com Alex Albon.

Após a corrida, Hamilton comentou os acontecimentos do fim de semana que acabaram prejudicando a conquista de uma vitória.

"Não tenho sensações nesse momento, a corrida acabou agora a pouco. Só quero pensar na próxima, porque não foi um ótimo final de semana para mim, é evidente", disse Hamilton.

"Ontem foi totalmente minha culpa, mas foi um pouco estranho ter a penalidade repentinamente nesta manhã, enquanto nos preparávamos para a corrida. Mas isso não me desestabilizou, apenas me incentivou a fazer a melhor corrida possível. Tentei dar tudo para alcançar Valtteri. "

"Tive o ritmo, mas foi uma pena o que aconteceu com Alex. É incrível que tenha havido outro acidente entre nós, mas para mim foi um contato de corrida. No entanto, aceito qualquer penalidade."

