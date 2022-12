F1 anuncia extensão de contrato de Zandvoort até o final de 2025

A Fórmula 1 confirmou que Zandvoort continuará a sediar o GP da Holanda e permanecerá no calendário por pelo menos mais três anos, após assinar uma extensão de contrato.

Aproveitando a onda de interesse em torno de Max Verstappen desde sua estreia em 2015, Zandvoort passou por mudanças e investimentos significativos para voltar aos padrões da F1 antes de sediar seu primeiro GP no ano passado, cujo retorno foi adiado por causa da pandemia.

A F1 anunciou na quinta-feira que havia finalizado um acordo com Zandvoort para permanecer no calendário pelos próximos três anos, o acordo vigorando até o final de 2025.

O GP da Holanda esteve pela primeira vez no campeonato mundial de F1 em 1952 e foi um dos pilares do calendário até 1985.

A pista tornou-se mais conhecida por eventos de nível europeu, incluindo a reunião do Masters of Formula 3, antes que os esforços para trazê-la de volta aos padrões da F1 se intensificassem após a estreia de Verstappen.

Zandvoort recebeu elogios de todo o paddock da F1 por sua abordagem para sediar a F1, garantindo que a experiência do torcedor seja complementada por muitos eventos fora da pista, bem como pela facilidade de acesso para os participantes da corrida.

Em maio, o chefe da Alfa Romeo F1, Frederic Vasseur, disse que achava que Zandvoort marcava uma “grande mudança” para a F1, focando “não apenas no show, mas em tudo o mais ao redor do GP”.

Uma multidão de 100.000 fãs compareceu à corrida deste ano, quando Max Verstappen conquistou uma vitória em casa após um desafio próximo do rival da Mercedes, Lewis Hamilton.

Mas os organizadores da corrida foram obrigados a retirar vários torcedores do circuito pelo uso de sinalizadores, que foram proibidos de entrar na pista.

A classificação teve que receber bandeira vermelha em um momento devido a um sinalizador lançado na pista, enquanto um segundo foi lançado durante o Q3 antes de rolar sob a parede do box.

Verstappen condenou o uso “bobo” e “estúpido” de sinalizadores, enquanto o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que era decepcionante alguns “idiotas” terem estragado uma atmosfera elétrica.

“O ambiente é ótimo aqui”, disse Wolff. “O entusiasmo por Max inflamou o país inteiro e isso é perfeito de se ver. Minhas experiências são positivas com os fãs.”

