A FIA parece destinada a reduzir a extensão de algumas zonas de DRS na Fórmula 1 na próxima temporada, em meio a preocupações de que as ultrapassagens tenham se tornado muito fáceis em vários locais.

A nova geração de carros com efeito de solo introduzida este ano teve como objetivo tornar as corridas mais emocionantes, permitindo que os pilotos corressem mais próximos - o que teria um benefício indireto de melhorar as chances de ultrapassagem.

No entanto, uma característica que surgiu ao longo de 2022 foi que o uso do DRS se tornou muito mais poderoso, de modo que os pilotos tinham quase garantia de passagem em algumas pistas assim que chegavam ao alcance.

A facilidade de algumas das ultrapassagens do DRS provou estar longe do ideal e parece que vai levar a FIA a examinar os dados deste ano para encurtar algumas das zonas de ativação na próxima temporada.

O diretor técnico de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, deixou claro que uma ultrapassagem garantida para um piloto quando está dentro do alcance do DRS é tão ruim para o espetáculo quanto os carros mais rápidos atrás não conseguirem passar.

Questionado pelo Motorsport.com se as coisas seriam ajustadas para 2023, Tombazis disse: “Em algumas corridas, podemos precisar reduzir as zonas DRS.

“Não queremos que as ultrapassagens sejam, como dizemos, inevitáveis ou realmente fáceis. Ainda tem que ser uma luta.

“Se acontecer muito rápido, se você só vir um carro se aproximando e depois passando e desaparecendo, na verdade é pior do que ficar atrás e brigar. Ele precisa do equilíbrio certo.”

O diretor de automobilismo da F1, Ross Brawn, disse no mês passado que não queria que os chefes do esporte tivessem medo de dificultar os movimentos do DRS.

“A única coisa que conhecemos são os fãs, e sabemos disso porque não gostamos, eles não gostam de 'descer a reta, abrir o DRS, ultrapassar, guiar rápido, abrir espaço' tudo isso, ” disse ele ao Motorsport.com em entrevista exclusiva.

“Acho que em um mundo ideal, o DRS é usado apenas para atacar alguém, para que você possa realmente ter um ataque decente.”

Ele acrescentou: “Creio que não devemos ter medo de reduzir o DRS em lugares como Monza, porque parece um pouco 'você fica atrás deles, aperta o botão, e ultrapassa.

“Não é muito impressionante. E, portanto, não devemos ter medo de reduzir o uso do DRS, onde ele claramente se mostra muito poderoso”.

