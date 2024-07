Oscar Piastri venceu pela primeira vez na Fórmula 1 no último fim de semana no GP da Hungria. Porém, a conquista veio envolvida em diferentes polêmicas, inclusive a mensagem de rádio controversa enviada pelo engenheiro de Lando Norris, companheiro o australiano, para deixar o jovem ultrapassá-lo.

Agora, pouco menos de uma semana depois, Piastri decidiu falar sobre seu sentimento como vitorioso apenas 35 corridas depois de entrar para o grid da F1. Nesta quinta-feira, o piloto participou da coletiva de imprensa para o GP da Bélgica e confirmou que não sente que o pódio foi “entregue de mão beijada”.

Mesmo que Norris quase tenha rejeitado as ordens da McLaren e não dado espaço para o companheiro, Oscar acredita que fez tudo por merecer, já que ele conquistou a ponta logo depois da largada. Na coletiva, o australiano explicou a decisão da equipe e respondeu à pergunta se gostaria de ter tido uma vitória sem controversas:

“Em um mundo ideal, talvez. O último pit stop só foi feito dessa maneira por nós queríamos um 1-2 com o time e acreditávamos que nós iríamos perder isso. Então, para mim, eu acho que eu mereço a vitória. Eu certamente não sinto que isso foi dado de mão beijada ou algo assim”.

Piastri ainda defendeu seu desempenho em pista e relembrou que conseguiu uma boa colocação:

“No fim do dia, eu me coloquei em uma boa posição no começo da corrida. E nós estávamos realmente batalhando naquele ponto, dessa maneira, nós não teríamos parado daquela maneira. Então, sim, eu acho que eu mereci a vitória”.

O piloto também foi questionado se já tinha conversado com Norris sobre a vitória na Hungria, o que ele contou que ainda não aconteceu, apenas dos dois já terem conversado sobre outros assuntos enquanto jogavam jogos de tabuleiro.

Sobre a equipe e a análise de tudo que aconteceu, Piastri disse que eles ainda precisam se reunir para entender o que deu errado na estratégia, apesar do piloto não acreditar que a McLaren irá mudar a forma como lida com as corridas e continuará permitindo que eles batalhem em pista.

“Claro que ainda estamos correndo pela equipe. Nós chegamos a ficar 1-2 antes, mas ficamos perto um do outro em várias ocasiões em pista e ficamos muito perto do pódio”.

Abordando o futuro e como os ambos devem se comportar no futuro, Oscar disse que acredita que os dois continuarão sendo respeitosos e não devem causar colisões durante a corrida, algo que acabaria com as chances da equipe. Na sequência, o australiano defendeu mais uma vez a decisão da McLaren na Hungria.

“Se nós estivéssemos correndo sem nos preocuparmos com ninguém atrás, então a ordem do pit stop teria sido diferente. Mas nós tínhamos carro para nos preocuparmos, então por isso que nós trocamos de posição”.

Na mensagem de rádio durante o GP da Hungria, o engenheiro de Norris relembrou que o britânico precisava devolver a posição, pois, no futuro, precisaria da ajuda de Piastri para conquistar mais vitórias. Na coletiva, o australiano respondeu que também se coloca na posição de auxiliar o companheiro, quando se mostrar necessário.

“Eu tento me colocar para cima sempre, mas eu ainda corro pela McLaren e eles têm a última palavra. Eu vou tentar marcar o máximo de pontos possíveis, claro que ainda estávamos no meio da temporada e eu estou bem atrás na tabela de pontos de pilotos, mas eu não estou de fora. Se eles precisam que eu seja companheiro e ajude o Lando, então é claro que eu farei isso”.

