O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que sua equipe continua a ser assombrada por "ceticismo e pessimismo", apesar do recorde de sete títulos mundiais – de pilotos e construtores – seguidos na Fórmula 1.

A montadora alemã é dominante desde o início da era híbrida em 2014, e estava um passo à frente dos rivais no ano passado, derrotada apenas três vezes.

Wolff disse que a escala de vantagem que tinha em 2020 o pegou de surpresa, com a Red Bull ficando aquém e o ritmo da Ferrari diminuindo.

No entanto, Wolff disse em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com que a chave para seu sucesso contínuo é uma mentalidade paranoica na equipe que a faz temer que sua corrida de domínio acabe cedo.

“Todos os anos, atuações semelhantes às que tivemos [em 2020] nos surpreendem, porque, por natureza, somos pessoas céticas”, disse Wolff.

“Isso nos mantém alerta para as metas que nos propomos e estamos sempre um pouco atrasados.”

“Nesse aspecto, todos ficamos agradavelmente surpresos quando vemos que estamos em uma boa posição. Mas aquele ceticismo e pessimismo em torno de nosso próprio nível de desempenho continua a nos assombrar durante todas as temporadas.”

“Nunca temos certeza de que vamos conseguir, até que esteja realmente feito. E não estamos procurando elogios aqui. É simplesmente a atitude que temos.”

Wolff disse que não tem resposta sobre porque rivais fortes como Red Bull e Ferrari não conseguiram ser fortes o suficiente nos últimos anos, embora ele sugira que alguns pontos fortes da Mercedes ajudaram.

“Respeitamos nossos rivais e temos muito respeito pelas pessoas dessas equipes”, disse ele. “Vejo esses caras no paddock e sei que estão dando tudo, da mesma forma que a gente está dando tudo.”

“Não posso realmente olhar para outras organizações e é por isso que é muito difícil para mim identificar onde estão seus pontos fracos ou onde temos vantagens.”

“Só sei que somos um bom lugar para trabalhar, somos um lugar divertido, mas também somos um lugar que nos pressiona.”

“Você precisa capacitar. Você precisa ser um lugar seguro para os funcionários. Você precisa permitir que eles falem, cometam erros e tenham os valores certos. E tudo isso só pode ser construído com o tempo.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Top-7: Veja os nomes mais importantes para a construção da dinastia Mercedes na F1

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?