Ao conquistar a pole position no GP da China, Max Verstappen fez da Red Bull a sexta equipe a passar da marca de 100 poles. A Scuderia Ferrari lidera esse recorde com 249 poles, o que não chega a ser surpresa. A Ferrari é a equipe mais antiga da F1, presente desde a primeira temporada, com mais corridas e títulos de construtores vencidos.

Confira a lista das cinco equipes com mais pole na F1:

Ferrari - 249 poles McLaren - 156 poles Mercedes - 137 poles (78 só de Lewis Hamilton) Williams - 128 poles Lotus - 107

A Red Bull pode chegar no top 5 do ranking antes da pausa do meio do ano. Para isso, Max Verstappen ou Sérgio Pérez devem conquistar a pole position de oito das próximas nove corridas. Com todos os qualis perfeitos, a Red Bull iguala o recorde da Lotus na Inglaterra e ultrapassa em Hungaroring.

O GP da Bélgica pode ser um "coringa" caso a equipe queira chegar no top 5 desse recorde antes das férias do meio do ano. Se falharem em alguma pole antes de pisarem em Spa, o circuito que é uma das "casas" de Verstappen (ele nasceu no país e é filho de uma belga) é a última oportunidade para a Red Bull bater 108 poles — claro, se conquistarem mais sete largadas em 1º até lá.

Max Verstappen no GP da Bélgica de 2023 Foto de: Erik Junius

Vendo como a Red Bull está dominando nesta temporada — e nos últimos anos —, é praticamente certo que ela passará a Lotus ainda em 2024. E ainda há chances dela passar a Williams em 2025

Apesar dessa dominância, a Red Bull ainda não superou a Mercedes no recorde de mais poles em uma temporada. Os alemães conquistaram 20 poles em 21 corridas na temporada de 2016 — 95,2% de aproveitamento, o maior da história. Foi justamente a Red Bull, em um carro pilotado por Daniel Ricciardo, que estragou o 100% de aproveitamento. O australiano largou em primeiro no GP de Mônaco.

Assim como o caso da Lotus, a equipe dos energéticos pode superar os rivais neste ano. Com 24 corridas nesta temporada, a Red Bull "só precisa fazer" mais 17 poles para passar a Mercedes. Caso consiga largar em 1º em 22 provas, a Red Bull atingirá 91,66% de aproveitamento no ano.

Agora uma curiosidade: a equipe com mais aproveitamentos de pole positions é a Lancia, com 50%. A equipe italiana largou da primeira posição em duas das quatros corridas que participou. O lendário Alberto Ascari foi pole no GP da Espanha de 1954, enquanto Eugenio Castelotti largou em 1º no GP da Bélgica de 1955.

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

