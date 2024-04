F1: Equipes discutirão se regra de queima de largada precisa ser alterada

As equipes e os diretores da Fórmula discutirão uma mudança nas regras sobre queimada de largada. Essa mudança é uma tentativa de consertar um vácuo de possíveis violações que não são punidas. O Motorsport apurou um dos itens a ser discutido na reunião da Comissão de Fórmula 1, que será realizada na próxima semana. As equipes e direção debaterá se a forma como o regulamento de largada é atualmente estruturado está adequado com o seu propósito.

Atualmente, uma largada queimada é definida com base na detecção de qualquer movimento pelos sensores, fornecidos pela FIA, antes que o sinal de largada seja dado. No entanto, houve várias ocasiões em que os carros pareceram se mover antes das luzes vermelhas se apagarem, mas não foram penalizados porque os sensores não detectaram movimento.

O exemplo mais recente e famoso desse caso, com Lando Norris no Grande Prêmio da Arábia Saudita deste ano, é cotado como o evento que desencadeou o debate sobre a necessidade de debater o regulamento.

Em Jeddah, embora Norris tenha visivelmente se movido para a frente e depois parado antes de as luzes mudarem, os comissários de bordo da FIA decidiram que ele estava dentro das regras porque o sensor não havia sido acionado.

Uma declaração publicada no GP dizia: "Os comissários de bordo analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, o vídeo e determinaram que o vídeo parecia mostrar que o carro 4 [Norris] se moveu antes de o sinal de largada ser dado. No entanto, o sensor fornecido e aprovado pela FIA instalado no carro não indicava uma largada queimada".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, lidera Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, e o restante da equipe na largada da Sprint Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"O artigo 48.1 a) do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 afirma claramente que o julgamento sobre se houve ou não uma queima de largada deve ser feito de acordo com o sensor, que não mostrou uma largada queimada. Nessas circunstâncias, não tomamos nenhuma ação."

As discussões subsequentes entre os chefes de equipe e a FIA nas últimas semanas, inclusive no GP da China, levantaram a ideia de que poderia haver motivos para ajustar as regras daqui para frente.

Portanto, além dos sensores permanecerem em vigor para detectar movimentos, as queimas de largadas também podem ser declaradas se a direção de prova tiver comprovação em vídeo que mostrem claramente o carro em movimento — mesmo que não tenha sido detectado pelos sensores.

Embora não esteja claro o quanto de apoio há para uma mudança, entende-se que, se a Comissão da F1 obtiver uma supermaioria — o que significa o apoio de oito equipes além da FIA e da FOM —, a alteração da regra poderá valer já no GP de Miami.

No entanto, fontes sugerem que nem todas as equipes são a favor, com algumas expressando preocupação com o fato de que as queimas de largadas se tornarão uma questão subjetiva baseada na opinião de indivíduos.

Ao invés disso, eles sugerem que os esforços devem se concentrar em melhorar a sensibilidade e a precisão dos sensores, visando garantir que eles sejam capazes de detectar todos os movimentos.

A questão de pilotos parecerem queimar a largada sem acionamento dos sensores não é nova. Valtteri Bottas escapou de uma punição por isso no GP da Hungria de 2020 e, um ano antes, o então piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, também escapou de penalidade no Japão.