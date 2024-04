F1: Verstappen mais feliz com a pole do que com a vitória na prova de sprint

Max Verstappen admitiu que está mais feliz por ter se classificado na pole para o GP da China de Fórmula 1 do que por ter vencido a corrida sprint. Verstappen, líder do campeonato pela Red Bull, venceu a prova com 13 segundos sobre Lewis Hamilton, da Mercedes, antes de conquistar uma pole dominante para o grande prêmio de domingo.

Apesar de ser um opositor das provas sprint, Verstappen admitiu que gostou do formato reformulado — com corrida seguida de classificação e permissão para modificar o carro. "É um formato mais lógico e mais agradável", disse Verstappen. "Eu ainda estou mais feliz com a pole do que com a corrida sprint, é claro", adicionou.

Elaborando sua opinião para a Sky Sports F1, Verstappen disse: "Acho que é mais agradável do que o que tínhamos, só que você também pode fazer algumas mudanças no carro depois do sprint. A única coisa que foi um pouco estranha foi que você fez uma corrida e depois voltou para o modo de classificação".

"Talvez devêssemos fazer a classificação e depois a corrida. Não sei, mas essas são apenas coisas para ajustar, talvez. Mas, no geral, é definitivamente melhor do que o que costumávamos fazer", opinou o tricampeão.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen disse que ele e seu engenheiro optaram por mudar a configuração do Red Bull RB20 antes da classificação e da corrida de domingo, apesar de sua vitória dominante no sprint. "Depois da corrida de sprint, isso nos deu mais algumas ideias para o carro e acho que o carro funcionou ainda melhor na classificação agora", explicou o holandês.

"Definitivamente, isso nos dá uma ideia melhor da degradação, do que observar e do que trabalhar. A direção do vento vai mudar novamente amanhã, então o equilíbrio do carro em algumas curvas será um pouco diferente de novo. Mas acho que se o carro estiver com metade da qualidade do que estava no sprint, acho que ficaremos bem", disse Verstappen.

Verstappen estabeleceu mais um marco para a Red Bull ao conquistar a 100ª pole position da equipe na F1, sendo que ele é responsável por 37 delas. "Antes de entrar no carro, Christian [Horner] me disse que se eu fizesse a pole hoje, seria a 100ª da equipe", disse Max. "Essa é uma conquista incrível para toda a equipe. É claro que também houve uma grande contribuição de Seb no passado. Mas sim, é fantástico", concluiu o pole do GP da China.

Reportagem adicional de Erwin Jaeggi

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.