Depois de dizer que a Mercedes não está em condições de brigar pela vitória no começo da Fórmula 1 2022, em decorrência das dificuldades do time na pré-temporada no Bahrein, o piloto britânico Lewis Hamilton afirmou crer em uma evolução de sua equipe: “Há potencial no carro”.

“Há muito potencial no W13 e acredito que nossos caras vão chegar ao fundo disso, só precisamos encontrar uma maneira de desbloquear nosso desempenho", explicou o heptacampeão mundial da F1.

Apesar da 'fé' do veterano competidor na escuderia alemã, o time ainda precisa melhorar algumas questões de equilíbrio do novo modelo W13. Segundo Hamilton, a máquina ainda sofre com o 'chacoalhar' em Sakhir, que tem fortes e ventos. Além disso, o calor é uma preocupação.

Além disso, Hamilton não é o único que acha que a Mercedes ainda não é rápida o suficiente. Seu compatriota e novo companheiro George Russell acredita que tanto a Ferrari quanto a Red Bull estão atualmente à frente da octacampeã consecutiva de construtores.

