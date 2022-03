F1 - Verstappen 'zoa' ceticismo da Mercedes: "É sempre assim"; veja

Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Fórmula 1 e piloto mais rápido dos testes da pré-temporada 2022 no Bahrein, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, não sei deixa levar pelo discurso da rival Mercedes, que está cética em relação à possibilidade de vencer corridas no começo do campeonato deste ano.

“É sempre assim. Se alguém está indo bem ou um time que todos esperam está indo bem, eles dizem: ‘Ah, não, definitivamente não somos os favoritos'. E então, uma semana depois, quando as coisas vão bem, de repente é: ‘Ah, não, mas nós mudamos completamente em uma semana. Não é normal, foi um trabalho inacreditável. Obrigado a todas as pessoas da fábrica'. Veremos na próxima semana quem é o mais rápido, mas até agora eles fizeram uma pré-temporada muito boa”, disse.

O holandês lembrou ainda que a Mercedes não foi tão bem na pré-temporada 2021, mas acabou vencendo o GP inaugural daquela temporada -- e faturando o título de construtores no ano passado. “Isso mostra que eles claramente têm um carro estável no momento”, ponderou.

“No final, com esses carros novos, a taxa de desenvolvimento durante a temporada é a coisa mais importante”, completou Verstappen. A primeira corrida da temporada 2022 da F1 é no próximo domingo, também em Sakhir, que sedia o GP do Bahrein.

