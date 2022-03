Carregar reprodutor de áudio

O francês Esteban Ocon comparou sua batalha com o companheiro de equipe, Fernando Alonso, e outros pilotos durante o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 a uma corrida de kart, elogiando as habilidades do bicampeão.

Ocon largou dois lugares a frente de Alonso, em quinto, mas logo perdeu posição para George Russell e a Mercedes e, pouco depois, precisou se defender do companheiro de equipe. A disputa intensa entre os dois foi um dos destaques da corrida em Jeddah.

Alonso eventualmente levou a melhor, enquanto Ocon perdeu ainda uma posição para Valtteri Bottas. Graças à disputa das Alpines, o finlandês e Kevin Magnussen puderam se juntar aos dois, formando um pelotão.

O bicampeão acabou abandonando devido a um problema ainda a ser determinado, enquanto Ocon manteve a sexta posição após uma batalha com Lando Norris na linha de chegada. A Alpine deixou claro para seus pilotos que eles poderão disputar entre si, desde que não comprometam os resultados da equipe.

"Foi muito divertido", disse Ocon sobre a corrida. "Foram boas disputas com Lando, Fernando e Valtteri. Agora com esses carros temos uma filosofia de corrida completamente diferente, parece corrida de kart".

"E a disputa bem próxima com Fernando, estivemos próximos em todas as sessões, com menos de um décimo entre nós na classificação. Então será próximo o ano todo. Mas isso ajuda a melhorar a performance".

Ocon ainda comentou sobre a batalha entre os dois permitir a aproximação dos rivais: "Claro, quando você disputa, é algo normal, assim como nos karts você perde tempo. Mas em uma corrida de apenas uma parada, a posição de pista é bem importante. E tivemos a liberação da equipe para isso. É sempre um privilégio correr contra Fernando. Me faz rir".

"Ele tem habilidades excelentes, todos sabemos isso, e é extremamente rápido. E é uma luta contra uma lenda, é um privilégio. É bom que pudemos correr tão perto assim. E é bom que isso ajuda a equipe a evoluir. Acho que ele não perdeu velocidade em comparação com quando lutava contra Lewis [Hamilton] em 2007. Ele é como um bom vinho, melhora com a idade".

Fernando Alonso, Alpine A522, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso reforçou que estava ciente dos cuidados que tinha tomar em uma luta contra o companheiro de equipe, mesmo com a batalha parecendo bem próxima em certos momentos.

"Desde antes da largada, já sabíamos que poderíamos disputar, mas sem tocar um no outro. Então não fazemos isso. Claro, você precisa dar uma margem extra, mas tudo foi tranquilo. Já disputamos no Bahrein no primeiro stint, mesmo que tivéssemos estratégias diferentes".

"Aqui estávamos na mesma estratégia mas, por algum motivo, meu carro parecia mais rápido na classificação e na corrida, então pude passar e abrir. E tive uma boa batalha com Kevin também. Bottas estava rápido, então tivemos que nos defender dele. Foram boas batalhas. Acho que, com três zonas consecutivas de DRS, você tem boas chances nesta pista".

