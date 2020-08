Com a vitória no GP da Espanha de Fórmula 1, Lewis Hamilton estendeu sua liderança no Mundial para 37 pontos em cima de Max Verstappen, que conquistou seu quinto pódio consecutivo, separando as Mercedes e se consolidando na vice-liderança. E para o chefe da Red Bull, Christian Horner, os dois pilotos têm poucas diferenças entre si.

O holandês afirmou após a corrida que estava satisfeito com o resultado, afirmando que ele não poderia fazer muito mais que o segundo lugar devido à diferença de performance. Verstappen tem sido um dos grandes destaques da temporada 2020 até aqui, sendo o único além da dupla da Mercedes a vencer.

Perguntando sobre como Verstappen e Hamilton podem ser comparados em suas formas atuais, Horner disse acreditar que os pilotos são separados por muito pouco em suas performances.

"Eles são os dois melhores pilotos da Fórmula 1 no momento", disse Horner à Sky Sports F1. "Há pouca coisa separando-os".

"É interessante. Max tem 22 anos, Lewis tem 35. Eles estão em estágios totalmente diferentes de suas carreiras. Espero que nas próximas corridas possamos ver os dois batendo de frente, porque acho que o público adoraria ver isso".

"É o que as equipes gostariam de ver e acho que seria bom para a Fórmula 1".

A performance de Verstappen também vem impressionando a Mercedes, com Toto Wolff afirmando no sábado, após a classificação em Barcelona, que Verstappen era o favorito para vencer a prova.

Mas o holandês não conseguiu seguir o ritmo de Hamilton ao longo da corrida, terminando mais de 20 segundos atrás do vencedor. Mesmo assim, Horner estava muito feliz com o resultado de Verstappen, que conseguiu terminar a frente de Bottas.

"Esse era o máximo que poderíamos conseguir hoje. Max tirou o máximo do carro. Separar as Mercedes, que tinham um carro mais rápido que o nosso hoje, acho que não conseguiríamos mais do que isso".

"Estou satisfeito com a performance de Max, e o pessoal fez um trabalho incrível no pit lane hoje. Três das paradas mais rápidas do dia. É tudo trabalho deles".

