Bicampeão mundial da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso, da Alpine, rasgou elogios à versão atualizada do carro da equipe francesa para 2022 após seu companheiro francês Esteban Ocon liderar a manhã do segundo dia de testes de pré-temporada no Bahrein.

O posicionamento de Alonso vem após uma semana de atividades complicadas em Barcelona, onde o modelo A522 sofreu com confiabilidade e desempenho. Agora, porém, o veterano está "mais otimista" com o bólido, que teve atualizações para Sakhir.

Na Espanha, a Alpine foi apenas a oitava mais rápida, além de ter perdido quase todo o último dia de testes por conta de um problema hidráulico que gerou fogo no carro de Alonso. De todo modo, a equipe preparou novidades para o Bahrein.

No primeiro dia de testes em Sakhir, o time não empolgou, tendo pouca quilometragem. Nesta sexta-feira, porém, Ocon foi o líder pela manhã e também apresentou um bom desempenho na sessão da tarde/noite.

"Obviamente tivemos um dia estranho ontem", disse Alonso. "Tivemos algumas questões que tivemos de resolver na tarde, quando eu assumi o carro. Então não demos o tanto de voltas que queríamos", explicou.

"Mas, sim, tivemos progresso. O carro está melhor do que em Barcelona, com certeza. Trouxemos algumas coisas novas e há mais por vir nos próximos dias, esperançosamente para a primeira corrida".

"Todos estão trabalhando com tudo. E eu estou feliz, otimista de que seremos muito melhores nos próximos dias, especialmente na primeira corrida", seguiu Alonso. O GP inaugural é justamente no Bahrein, no fim de semana posterior aos testes.

O espanhol, aliás, disse que Sakhir não mostrou nenhum problema particular com o A522. Na verdade, a equipe descobriu que o carro se comporta melhor em condições climáticas mais quentes, como no deserto barenita.

"Tivemos uma boa surpresa neste aspecto. Acho que o carro está trabalhando bem em altas temperaturas. Não tivemos nenhum problema com os sistemas de frenagem e refrigeração, que são exigidos de forma diferente do que se vê em Barcelona", completou Alonso.

