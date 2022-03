Carregar reprodutor de áudio

O tempo extra de pista ajudou a Haas nesta sexta-feira. Podendo compensar a manhã de quinta perdida por conta do atraso na chegada do frete ao Bahrein, Kevin Magnussen surpreendeu na hora a mais que ficou fora dos boxes, marcando 01min33s207, o melhor tempo do dia e dos testes da Fórmula 1 no Oriente Médio até agora.

No "tempo regulamentar", foi Carlos Sainz quem terminou à frente com a Ferrari. Com o composto C4, o espanhol fez 01min33s532, foi o mais rápido em uma sessão marcada pela presença de areia na pista e algumas interrupções.

Em um dia em que os compostos macios deram as caras, o campeão Max Verstappen ficou em terceiro, com 01min34s011. Lance Stroll foi o quarto, com 01min34s064, os dois com o composto C4. Já Lewis Hamilton foi o quinto, e o melhor colocado com o pneu C5, o mais macio, fazendo 01min34s276.

Completaram os dez primeiros: Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lando Norris, Sebastian Vettel, e Yuki Tsunoda, sendo que o francês da Alpine e o britânico da McLaren causaram bandeiras vermelhas nesta tarde.

Foram escalados para a sessão da tarde: Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas).

Tsunoda foi o primeiro a sair dos boxes, iniciando uma sessão que, de cara, já ficou desfalcada, com a Williams confirmando que Latifi não participaria após um incêndio nos freios do FW44 durante a manhã.

O início da sessão foi bem lento, com apenas Tsunoda empilhando voltas durante uma longa simulação de corrida.

O destaque da tarde ficou para a estreia oficial de Kevin Magnussen como piloto titular da Haas, assumindo o comando do VF-22 após ficar mais de uma hora parado na garagem.

Um dos grandes problemas da tarde no Bahrein foi a chegada de um forte vento acompanhado de areia. Além de deixar a pista bem escorregadia, fazendo diversos pilotos escorregarem, a visibilidade e a luz do Sol ficaram comprometidos. Às 16h, horário local, já parecia o início do anoitecer.

Ao final das duas primeiras horas, Sainz liderava com 01min33s532, sendo o melhor tempo da pré-temporada até então, com o composto C4. Em segundo, vinha Stroll com 01min34s064 e Ocon era o terceiro com 01min34s276. Hamilton e Norris fechavam os cinco primeiros colocados.

A primeira bandeira vermelha saiu com 2h20 de sessão. A Alpine de Ocon apagou na chegada à penúltima curva. Mesmo com o francês deixando o carro do lado de fora da pista, foi necessária a paralisação para a remoção segura.

Para a McLaren, os problemas continuaram. Além de Daniel Ricciardo doente e os defeitos nos freios dianteiros, a equipe sofreu com Norris dando diversas escapadas da pista e um apagão do carro na penúltima hora ao sair do pitlane, causando uma bandeira vermelha.

Isso criou uma cena inusitada: irritado com a demora dos fiscais para remover o carro, começou a empurrar o MCL36 de volta aos boxes, sozinho.

Nos minutos finais, ainda tivemos uma terceira bandeira vermelha, mas aparentemente sendo apenas um teste, assim como nos dias anteriores da pré-temporada. A interrupção acabou encerrando mais cedo a sessão, já que o final foi dedicado a testes de largada.

No final, Carlos Sainz terminou o dia na frente com a Ferrari, marcando 01min33s532 de C4. Em segundo, ficou o campeão Max Verstappen com 01min34s011, também com o composto C4. Lance Stroll colocou a Aston Martin em terceiro, com 01min34s064.

Já Lewis Hamilton foi o quarto, fazendo 01min34s141, mas com o composto C5, o mais macio. Esteban Ocon fechou o top 5, com 01min34s276. Completaram os dez primeiros: Charles Leclerc, Lando Norris, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda.

Mas o dia não havia acabado por aí. Como a Haas perdeu a primeira manhã de testes por motivos além do controle da equipe, ela recebeu o direito de compensar o tempo perdido após o fim das sessões de sexta e de sábado.

Com uma hora a mais de pista programada para esta sexta, Magnussen surpreendeu no final ao marcar o melhor tempo da pré-temporada até aqui: 01min33s207, 0s325 a menos que a marca de Sainz.

Em termos de voltas realizadas, Tsunoda e Ocon foram os únicos a passarem dos 100 giros, enquanto Verstappen ficou com 87. Entre as equipes, Ferrari e Mercedes também ultrapassaram a barreira dos 100.

A pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein chega ao fim neste sábado, com mais oito horas de testes no Bahrein. A sessão da manhã vai das 04h às 08h e a da tarde das 09h às 13h, horário de Brasília. O F1TV transmite a pré-temporada na íntegra, enquanto o Bandsports exibe as duas horas finais, a partir das 11h.

No Motorsport.com, você acompanha a pré-temporada através do Tempo Real, a cobertura completa no site e redes sociais, além de uma análise em vídeo em nosso canal no YouTube após o final de cada dia. Não perca!

Magnussen, Haas, 1m33.207s, C4, 60 Sainz, Ferrari, 1m33.532s, C4, 60 Verstappen, Red Bull, 1m34.011s, C4, 86 Stroll, Aston Martin, 1m34.064s, C4, 70 Hamilton, Mercedes, 1m34.141s, C5, 47 Ocon, Alpine, 1m34.276s, C4, 111 Leclerc, Ferrari, 1m34.366s, C3, 54 Norris, McLaren, 1m34.609s, C3, 60 Vettel, Aston Martin, 1m36.020s, C3, 46 Tsunoda, AlphaTauri, 1m36.802s, C3, 120 Bottas, Alfa Romeo, 1m36.987s, C2, 25 Schumacher, Haas, 1m37.846s, C2, 23 Russell, Mercedes, 1m38.585s, C2 (protótipo), 67 Latifi, Williams, 1m39.845s, C2 (protótipo), 12 Zhou, Alfa Romeo, 1m41.805s, C2, 48

Não Correm Hoje: Daniel Ricciardo / Sergio Pérez / Pierre Gasly / Fernando Alonso / Alex Albon

