A McLaren admitiu que 'corre contra o tempo' para fazer com que novas peças do seu sistema de freio cheguem ao Bahrein para que a equipe as utilize no último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, no sábado.

Após uma boa semana de testes em Barcelona, na Espanha, o time britânico de Woking tem tido mais dificuldades no calor de Sakhir, especialmente por conta de um superaquecimento de seus freios.

A escuderia ainda não conseguiu resolver o problema 'na pista', de modo que o piloto britânico Lando Norris ficou restrito em relação aos seus long runs nos dois primeiros dias de testes no Bahrein. Nesta sexta-feira, ele inclusive teve problemas e empurrou o carro até os boxes. Veja:

A fábrica da McLaren se mobilizou para fazer dutos de freios revisados, a fim de melhorar a gestão térmica do conjunto. A expectativa é que os novos componentes cheguem em Sakhir a tempo de serem usados na sessão derradeira deste sábado.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, admitiu que a situação não é fácil para a equipe. "Depois do bom teste que tivemos em Barcelona, esses dois dias aqui (Bahrein) definitivamente não foram de acordo com o plano", disse.

"Temos essa questão inesperada com o freio no eixo dianteiro e temos que resolver. Então, é uma corrida contra o tempo neste momento a fim de ter as peças atualizadas", seguiu o dirigente alemão.

"Daremos alguns passos com modificações, o que nos permite trabalhar no carro, bem como em sua compreensão. Também podemos instalar algumas pequenas atualizações, de modo a extrair performance do pacote."

Apesar das dificuldades no Bahrein, Seidl está certo de que, mesmo que as novas peças não cheguem a tempo de serem utilizadas no teste de sábado, a equipe não deve ter problemas na corrida do fim de semana posterior.

"Ainda estou otimista. Mesmo com o tempo de pista que perdemos e com voltas limitadas que pudemos dar, no fim, podemos sair dos testes bem preparados para o primeiro fim de semana de corrida", ele explicou.

Porém, para além dos problemas com o superaquecimento dos freios, a McLaren não pôde contar com o companheiro de Norris nos testes barenitas. O australiano Daniel Ricciardo teve um mal estar e não participou das atividades de Sakhir. É possível que ele corra no sábado.

