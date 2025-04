Durante o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, a Williams usou a expressão "Singapore Plan" (Plano Sinagpura, em tradução livre) no rádio com Alex Albon, porém, de acordo com o chefe de equipe, James Vowles, essa não foi a melhor escolha.

Após Isack Hadjar ter feito sua parada nos boxes e ter voltado atrás das duas Williams, o engenheiro de corrida de Albon, James Urwin, disse "This is potential Singapore Plan" (Esse é um possível plano Singapura, em tradução livre). A ideia do time era que o tailandês se mantivesse a menos de um segundo do companheiro de equipe, Carlos Sainz, para que Albon pudesse utilizar o DRS e se defender de Hadjar, de forma semelhante ao que o espanhol fez com Lando Norris em 2023, quando venceu o GP de Singapura.

Porém, após a prova em Jeddah, Vowles falou que o vocabulário utilizado poderia ser mal interpretado: "Na corrida, você nos ouvirá dizendo - James [Urwin] usou as palavras erradas - ele disse 'lembre-se de Singapura', o que pode ser mal entendido". Em 2008, a Renault venceu o GP de Singapura após instruir Nelsinho Piquet a bater e provocar um Safety Car, favorecendo Fernando Alonso. O ocorrido ficou conhecido como Crashgate.

Devido a confusões que poderiam surgir, o chefe de equipe esclareceu que a expressão utilizada fazia referência a corrida de 2023 e não a de 2008. "Uma das primeiras coisas que vi em Carlos que me impressionou foi como ele gerenciou a distância em Singapura para vencer alguns anos atrás", ele disse ao Channel 4. "Tivemos uma discussão sobre como aqui [Arábia Saudita] é um dos poucos lugares em que o 'trem de DRS' pode te proteger. Só há um local de ultrapassagem e se você formar esse 'trem de DRS' você fica seguro, então estabelecemos isso como plano de ação durante a manhã".

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!