Na véspera do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, uma das palavras-chave que parecia caracterizar o fim de semana era granulação. Esse fenômeno ocorre nos pneus quando ficam gastos demais antes de entrarem na janela de operação correta ou quando a temperatura ambiente é muito baixa para permitir que os pneus funcionem adequadamente.

No entanto, ocorreu exatamente o oposto na Mercedes: não houve granulação, mas sim formação de bolhas. Anomalia sobre a qual raramente se falou desde o início das corridas na Arábia Saudita, porque o excelente asfalto de Jeddah sempre garantiu muita aderência, levando a corrida diretamente para o problema da granulação.

Nesse caso, pode-se dizer que a Mercedes estava literalmente "fritando" os pneus, lutando para lidar com a degradação térmica. Não se trata tanto de desgaste acelerado puro, mas sim de um gerenciamento de temperatura deficiente, ou seja, o mesmo problema que também afetou Max Verstappen durante a sexta-feira.

George Russell, Mercedes Foto de: Peter Fox - Getty Images

Dando um passo atrás, tanto nos treinos livres quanto nos classificatórios, foi possível notar como, ao permitir que a borracha esfriasse, os pneus conseguiram recuperar o desempenho. Isso também pode ser apreciado pelo fato de que, mesmo com o pneu macio, foi possível fazer duas ou mais tentativas sem nenhum colapso real do pneu.

No entanto, na corrida não há oportunidade de diminuir a velocidade e deixar os pneus respirarem e é por isso que a temperatura continua a subir descontroladamente, provocando um efeito cascata que reduz a aderência, aumenta o deslizamento e, por sua vez, superaquece ainda mais os pneus. Enquanto a Ferrari lidou perfeitamente com a situação, conseguindo pressionar mesmo na parte final do primeiro stint e surpreendendo seus rivais, por outro lado, a equipe alemã literalmente "fritou" os pneus.

Uma situação inesperada também porque, nas primeiras corridas da temporada, o W16 havia mostrado que era capaz de controlar bem o comportamento térmico dos pneus, como no Bahrein, onde a equipe havia completado o último stint com os macios, estratégia que a Ferrari chegou a considerar impraticável.

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Não foi coincidência que a própria Mercedes tenha identificado Sakhir como um banco de testes para avaliar se seus problemas de gerenciamento de temperatura, identificados no ano passado e que frequentemente penalizavam o W15 em pistas mais quentes, foram realmente superados. E obteve indicações positivas.

Por esse motivo também, reinou um clima de confiança para a corrida na Arábia Saudita, apesar de a Pirelli ter decidido tornar os pneus um pouco mais macios para aumentar o gerenciamento da borracha e adicionar uma variável extra na frente estratégica.

No papel, a pista de Jeddah deveria e poderia ter sido uma pista adequada às características do W16, que neste início de campeonato mostrou que pode manter o ritmo nas curvas de média-alta velocidade, sofrendo um pouco mais nas seções lentas. Por isso, não foi surpreendente a competitividade na volta de classificação, onde, se não fosse o último hairpin, Russell poderia ter feito a pole.

George Russell, Mercedes Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

Mas, desde as primeiras voltas, ficou claro que Russell estava lutando para acompanhar os líderes, saindo rapidamente da zona de DRS de Piastri e do ar sujo, portanto, não é realista pensar que foi o próprio problema de Piastri que o atrasou. Em uma tentativa de ficar colado em Verstappen na parte inicial da corrida, ele sobrecarregou os pneus e teve que antecipar a parada.

Os dados da corrida destacam um círculo vicioso, ou seja, até que ponto o aumento da temperatura no W16 de Russell provocou uma redução cada vez mais acentuada na aderência, tirando assim a aderência nas curvas de média-alta velocidade, especialmente as do segundo setor, que tinha sido o ponto forte da Mercedes no sábado.

"Por alguma razão, geramos mais temperatura do que nossos rivais. De repente, você chega a um ponto em que os pneus parecem um balão. Tivemos bolhas na dianteira, na traseira e, de repente, não há aderência", disse Russell após a corrida.

Comparação da telemetria Verstappen-Russell na corrida de Jeddah Foto de: Gianluca D'Alessandro

Na verdade, observando os dados de telemetria no final da sessão, é possível ver diferenças quase abismais em comparação com quem estava liderando a corrida, com picos de até 20 km/h de diferença nos trechos em que, com um pneu novo na classificação, o W16 conseguiu manter o ritmo dos rivais. Mesmo nas áreas em que estava ganhando no sábado, como na curva longa da 13 ou nas chicanes rápidas da 16/17 ou 22/23, a Mercedes não conseguiu mais aproveitar essa vantagem, perdendo décimos preciosos.

"De repente, os pneus ficaram muito quentes. A partir daí, tivemos um colapso: nas últimas sete ou oito voltas, estava perdendo um segundo por volta. O quinto lugar é o que merecemos hoje, mas o desempenho geral foi bastante decepcionante", acrescentou o britânico, que observou que o fato de não ter dado voltas consistentes nos treinos livres, devido aos intervalos, pode ter surpreendido a equipe.

O aspecto curioso é a diferença de abordagem entre os dois pilotos da Mercedes, na verdade totalmente oposta: enquanto Russell sofreu degradação à medida que o stint progredia, Andrea Kimi Antonelli registrou suas melhores parciais, chegando bem perto do ritmo de Charles Leclerc.

Comparação do ritmo de corrida do GP da Arábia Saudita entre Antonelli, Russell e Leclerc Foto de: Gianluca D'Alessandro

O problema está no fato de que o italiano realmente sacrificou toda a primeira parte do segundo stint, às vezes chegando a ser 7/8 décimos mais lento que seu companheiro de equipe. Não é coincidência que a diferença entre Russell e Antonelli só tenha diminuído significativamente nas voltas finais, quando o inglês sofreu um colapso total, diminuindo apenas alguns segundos em relação à diferença que havia antes da parada.

"É interessante: não esperávamos ir tão bem no Bahrein e, em vez disso, esperávamos ser mais fortes aqui, mas aconteceu o contrário. Essa é a natureza do esporte, e todos estão trabalhando duro para tentar encontrar mais desempenho", disse Russell.

Com base nos dados iniciais, a Mercedes ainda não encontrou uma explicação para os problemas observados na corrida, mas Toto Wolff destacou que Jeddah foi o pior desempenho do ano para a Mercedes. "Não, não temos uma resposta. Definitivamente, é o nosso pior desempenho nesta temporada. O ritmo não estava lá e tivemos alguns problemas com superaquecimento e bolhas nos pneus, mas não temos uma explicação."

