Nos últimos dias, o assunto sobre palavrões usados pelos pilotos durante as corridas de Fórmula 1 se tornou uma das coisas mais comentadas no paddock. Inclusive, Max Verstappen foi punido após começar a coletiva de imprensa de quinta-feira soltando uma palavra de baixo calão, obrigando o apresentador a se desculpar com os jornalistas presentes.

Agora, depois de conseguir se classificar como segundo para a corrida de domingo, o holandês escolheu se manter completamente monossilábico, respondendo apenas "sim" ou "não" para as perguntas que lhe eram direcionadas.

O piloto foi punido em fazer "trabalho comunitário" após usar um palavrão. A medida de sanção fez com que Verstappen tomasse uma decisão brusca neste sábado. Em forma de protesto, o tricampeão pediu para que os jornalistas deixassem a sala de imprensa e fizessem a conversa na parte de fora, para que ele tivesse mais liberdade para falar o que quisesse.

Durante as perguntas, enquanto estava ao lado de Lando Norris e Lewis Hamilton, ele se manteve monossilábico e sua resposta mais longa explicou:

"Não [posso elaborar minha resposta], vai que eu sou punido".

Na entrevista que ele deu fora da sala de imprensa, o piloto explicou um pouco mais sobre sua decisão e fez 'piadinhas' com a situação.

"Eu acho isso, claro, ridículo. Então porque eu daria respostas completas? Parece que isso pode facilmente me causar uma punição".

"Eu prefiro não falar muito, guardar a minha voz. Nós podemos fazer entrevistas em outro lugar, se vocês tiverem outras perguntas para fazer".

Verstappen defendeu que a punição da FIA aplicada por ser usada como "grande exemplo" para os outros, uma vez que o tricampeão está nos holofotes com todas as questões que enfrenta com a Red Bull.

"Eles querem criar um precedente e as pessoas estão recebendo avisos e pequenas punições. Agora, comigo, eles querem criar um grande exemplo, eu acho".

