A classificação para o GP de Singapura de Fórmula 1 foi apertada com Lando Norris superando Max Verstappen por apenas 0s203. No meio do grid, teremos Sergio Pérez, mais uma vez, largando mal e, Carlos Sainz saindo de 10º lugar após bater ainda no início do Q3.

O grid ainda contará com Nico Hulkenberg, em mais uma boa classificação, largando do sexto lugar. Além disso, um bom desempenho da Mercedes surpreendeu no quali com Hamilton em terceiro e Russell em quarto.

Grid de largada

