Max Verstappen foi ordenado a "realizar algum trabalho de interesse público" pelos comissários da FIA por usar palavrão em coletiva de imprensa no GP de Singapura de Fórmula 1.

Segundo o órgão regulador, é uma ofensa emitir "quaisquer palavras, ações ou escritos que tenham causado dano moral ou perda à FIA, seus órgãos, seus membros ou seus executivos, e mais geralmente no interesse do automobilismo e nos valores defendidos pela FIA".

Mas depois que a investigação descobriu que Verstappen violou os regulamentos, o relatório dos comissários dizia: "É política da FIA garantir que a linguagem usada em seus fóruns públicos, como coletivas de imprensa, atenda aos padrões geralmente aceitos para todos os públicos e transmissões. Em particular, isso é verdade para declarações feitas por participantes do Campeonato Mundial e, portanto, são modelos dentro e fora do esporte.

"Isso está claro nos regulamentos da FIA e foi reforçado por meio de casos anteriores apresentados aos comissários na Fórmula 1, em particular em Las Vegas em 2023.

"Os comissários revisaram a transcrição da coletiva de imprensa de pilotos da FIA na quinta-feira em Singapura e Max Verstappen, piloto do carro #1, usou uma linguagem para descrever seu carro no evento no Azerbaijão que é geralmente considerada "grosseira, rude" ou pode "causar ofensa" e não é considerada adequada para transmissão.

"Isso é "má conduta", conforme definido no Art. 20 do Código Esportivo Internacional, e é uma violação do Art. 12.2.1.k. Os comissários observaram que a linguagem não era direcionada a ninguém ou a nenhum grupo.

"Quando convocado para os comissários, o piloto explicou que a palavra usada é comum na fala, como aprendeu, o inglês não sendo sua língua nativa. Embora os comissários aceitem que isso pode ser verdade, é importante que os modelos aprendam a ser conscientes ao falar em fóruns públicos, em particular quando não estão sob nenhuma pressão específica. Verstappen se desculpou por seu comportamento.”

"Os comissários observam que multas significativas foram cobradas por linguagem ofensiva ou direcionada a grupos específicos. Este não é o caso aqui. Mas, como esse tópico já foi levantado antes e é bem conhecido pelos competidores, os comissários determinaram ordenar uma penalidade maior do que a anterior e que Verstappen fosse "obrigado a realizar algum trabalho de interesse público" (Art. 12.4.1.d do Código Esportivo Internacional), em coordenação com o Secretário Geral do Esporte da FIA."

