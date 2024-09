O GP de Singapura de Fórmula 1 ainda nem aconteceu - de fato - mas já está proporcionando momentos, no mínimo, curiosos fora da pista como: Lewis Hamilton saindo em defesa de Max Verstappen por conta de uma punição aplicada pela Federação Internacional de Automobilismo ao holandês.

Na última sexta-feira, o Max foi punido pela FIA por ter usado um 'palavrão' durante a coletiva de imprensa na quinta, algo que o órgão não permite e, de acordo com as regras, pode gerar algum tipo de penalização para os pilotos. Ao ser questionado sobre o carro, Verstappen relatou que o RB20 estava uma "m..." e, por conta disso, precisará cumprir serviços comunitários.

Também na quinta-feira, o presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem declarou que gostaria que os pilotos falassem menos "palavrões" no rádio, porque eles eram pilotos e não "cantores de rap". A declaração não repercutiu bem e, junto à penalização do tricampeão mundial da Red Bull, gerou uma onda de discordância.

Após a classificação deste sábado, onde foi segundo colocado, Verstappen adotou um tom monossilábico na coletiva oficial, deixando claro que era seria sua postura e para 'provocar' ainda convidou todos os jornalistas para conversar com ele do lado de fora, no paddock.

Hamilton, que fechou o quali na terceira colocação, foi questionado sobre o fato de Max ter sido punido pelo palavrão de quinta-feira e o heptacampeão mundial saiu em defesa do rival: "É uma piada, para ser honesto. Este é o auge do automobilismo, erros são cometidos. Eu certamente não cumpriria e espero que Max não o faça.”

Bortoleto SEGUE NO PÁREO e Bottas DESMENTE RENOVAÇÃO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!