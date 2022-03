Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo estará no grid deste fim de semana para disputar o GP do Bahrein de Fórmula 1. A McLaren confirmou que o australiano voltou a testar negativo para Covid-19, o que permite sua participação na abertura da temporada 2022.

A McLaren havia anunciado na semana passada que Ricciardo não estaria presente nos primeiros dias dos testes no Bahrein por não estar se sentindo bem, confirmando na sexta-feira que ele havia testado positivo para Covid-19.

A equipe mantinha confiança de que Ricciardo estaria pronto para correr após anunciar uma melhora em suas condições, confirmando nesta quarta (16) o teste negativo e a liberação.

"A McLaren confirma que após testar positivo para Covid-19 na semana passada, Daniel teve vários resultados negativos e, portanto, poderá voltar ao paddock na quinta pronto para competir no GP do Bahrein", diz o comunicado da equipe.

"Daniel está se sentindo melhor a cada dia em seu processo de recuperação no isolamento, seguindo o regulamento do Bahrein".

Ricciardo não guia o MCL36 da equipe desde o fim dos testes em Barcelona no mês passado, já que os sintomas o deixaram de fora da segunda pré-temporada, deixando o companheiro de equipe Lando Norris para completar todos os três dias de atividades.

A McLaren anunciou na semana passada que o piloto de testes da Alpine Oscar Piastri havia se juntado à lista de possíveis reservas da equipe para este ano, mas ainda mantendo a esperança sobre a presença de Ricciardo na abertura da temporada.

A equipe tem um acordo similar com a Mercedes sobre seus reservas, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries. O holandês estará no Bahrein, enquanto Vandoorne estará no grid das 12 Horas de Sebring pela IMSA.

Ricciardo é o oitavo piloto da F1 que testou positivo para Covid-19, se juntando a Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lance Stroll, Kimi Raikkinen, que perderam corridas nos últimos dois anos, e Charles Leclerc, Lando Norris e Pierre Gasly, que foram infectados durante as férias da categoria.

O australiano vai para sua segunda temporada com a McLaren, após um primeiro ano complicado, mas coroado com a vitória no GP da Itália, o primeiro triunfo da equipe em quase nove anos.

