F1: Aposentadoria de Raikkonen aquece mercado de pilotos; entenda

A Fórmula 1 está em época de movimentação no mercado de pilotos e ficou mais quente com o anúncio de aposentadoria de Kimi Raikkonen, que abre uma vaga na Alfa Romeo. Desde a pausa de agosto, há rumores de mudanças na equipe suíça e em mais duas: Mercedes e Williams. A primeira é peça fundamental, pois a disputa pelo segundo assento entre Valtteri Bottas e George Russell influencia nas outras, que especulam o finlandês e outros nomes como Alexander Albon e Nyck de Vries.

O atual companheiro de Lewis Hamilton não faz uma temporada satisfatória, ou ao menos suficiente para a escuderia alemã no duelo com a Red Bull. Após anos de domínio, com destaque para 2019 e 2020, a rival austríaca apareceu forte em 2021 e, com isso, a necessidade de uma dupla constante é clara.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, já declarou que fizeram a decisão sobre a formação do próximo ano, tempo depois de ter afirmado que a disputa era entre Bottas e Russell. O britânico conquistou recentemente um segundo lugar com a Williams, é piloto júnior do time e a expectativa é de um anúncio durante o fim de semana do GP da Holanda. Caso seja concretizado, o provável destino do finlandês é a Alfa Romeo.

Frederic Vasseur, mandatário da equipe suíça, já trabalhou com Valtteri na Fórmula 3, pela ART. Segundo informações do site Racefans, o contrato entre as partes já teria sido assinado e a confirmação seria divulgada no GP da Itália, que começa no dia 10 de setembro. Essa movimentação é fundamental no mercado, pois mexe com o futuro de Albon e De Vries.

O tailandês, ex-piloto da Red Bull e atual reserva, foi oferecido pela equipe austríaca à Alfa Romeo e Williams, em uma tentativa de Christian Horner e Helmut Marko de acharem uma vaga. A primeira parece improvável, devido à recente aproximação entre Sauber e Mercedes. A marca, que gerencia o time, negocia um contrato de motores com a montadora alemã e, com isso, os pilotos que fazem parte de algum projeto da fabricante devem ganhar terreno. É o caso de de Vries, campeão da Fórmula E pela escuderia.

Raikkonen anunciou aposentadoria ao final da atual temporada e Antonio Giovinazzi tem poucas chances de renovar, ainda mais caso a mudança das unidades de potência se confirme, pois mudaria a influência da Ferrari na Alfa, a qual o italiano já fez testes e foi piloto reserva. Com isso, a equipe ficaria com duas vagas disponíveis e com boas chances de serem ocupadas por Bottas e de Vries. Se optar por seguir recrutando os talentos de Maranello, Robert Shwartzman e Callum Ilott, da academia de pilotos, surgem no radar.

Restaria apenas a Williams definir sua dupla. Nicholas Latifi ainda não renovou seu contrato, mas como o patrocínio do canadense é importante fator financeiro e ele apresentou bons resultados nas últimas corridas, não seria simples para a escuderia dispensá-lo. Albon é o candidato mais provável, mas Stoffel Vandoorne, também piloto da Mercedes na Fórmula E, Guanyu Zhou, dono do maior aporte financeiro (cerca de US$ 40 milhões) segundo o Motorsport.com, e nomes experientes como Nico Hulkenberg e Daniil Kvyat correm por fora.

