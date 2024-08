O chefe da McLaren, Zak Brown, demonstrou preocupação com a melhora da Mercedes nas últimas corridas. Brown disse, em entrevista ao podcast do portal Sky Sports F1, que as três vitórias em quatro GPs de Fórmula 1 da equipe das 'Flecha de Prata' são um ponto de atenção em relação ao campeonato de construtores.



"A Mercedes está num bom ritmo, ganhou três das últimas quatro corridas. Por sorte nós temos uma vantagem de cerca de 100 pontos e a gente provavelmente vai precisar de cada um desses pontos", disse o chefe da equipe britânica.

Além disso, ele espera que a Mercedes esteja bem melhor para a segunda metade da temporada: "Porque se continuarem no caminho que estão seguindo, eles podem e, eu acho, que eles estarão bem mais fortes na segunda metade do ano". Ele complementa estar bem feliz com "a gordurinha de vantagem" em relação ao quarto lugar do campeonato de construtores.

No entanto, o executivo americano disse que a Ferrari também não pode ser desconsiderada, por não estar "muito atrás de nós, então não podemos excluí-los".

Sobre a McLaren ter ganhado corridas e estar no centro das atenções da F1, Brown disse ser "bem recompensante ter a McLaren de volta onde deveria estar, que é com as Ferraris, com as Red Bulls, com as Mercedes. Porque quando cresci correndo era sempre Ferrari, McLaren e Williams no topo".

"Então acho que estamos de volta onde as pessoas esperam que gente esteja e agora devemos trabalhar duro para ter certeza que manteremos a forma e podermos ir um pouco mais além", concluiu.





DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!