F1: Rosberg 'dá dica' para Wolff sobre situação de Kimi Antonelli

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, não escondeu que está pensando seriamente em contar com Andrea Kimi Antonelli na próxima temporada, especialmente se não conseguir garantir os serviços de Max Verstappen.

No entanto, com poucas chances de que isso aconteça no momento, há uma forte possibilidade de que Antonelli, atualmente correndo na Fórmula 2, possa ser o sucessor de Lewis Hamilton nas Flechas de Prata. Embora, em princípio, essa seja uma 'jogada' arriscada, muitos acreditam que o melhor cenário seria se o jovem de 17 anos experimentasse a F1 já neste ano.

No papel, essa seria uma boa oportunidade para a Williams, onde Logan Sargeant certamente não permanecerá no próximo ano devido à chegada de Carlos Sainz, mas o chefe da equipe James Vowles não descartou a possibilidade de o norte-americano ser substituído durante a temporada.

Quando Nico Rosberg foi questionado sobre a possibilidade, o alemão disse que seria de grande ajuda para Antonelli ter uma participação na Williams, já que isso lhe daria a chance de mostrar o que ele realmente pode fazer em um carro de F1, ao mesmo tempo em que aumentaria a confiança antes de sua estreia na Mercedes.

"Acho que a situação atual não ajuda ninguém. Antonelli não tem o carro para mostrar o que pode fazer na F2 neste momento. E sabemos que, às vezes, esse é o caso nas categorias menores. Lá, você tem que sentar nos carros bons e isso não está acontecendo no momento", disse Rosberg, referindo-se à difícil temporada da Prema na F2.

"Desse ponto de vista, definitivamente o ajudaria muito se ele pudesse ir para a Williams, porque lá ele poderia mostrar do que é realmente capaz e começar a ganhar confiança antes de um possível contrato com a Mercedes."

Rosberg, a propósito, conhece bem as habilidades de Antonelli, já que o italiano correu com a equipe do campeão mundial em determinado momento durante seus dias de kart. E ele acredita que o talento de Antonelli é compatível com o de Verstappen.

"Kimi Antonelli correu pela minha equipe de kart quando era jovem. Ele é fenomenal. Ele tem o talento de Max Verstappen. É realmente incrível." Martin Brundle, colega de Rosberg, também acredita que Antonelli deveria estar ao lado de George Russell em 2025.

"Como eu tenho George Russell para liderar a equipe, eu colocaria Antonelli ao lado dele e aceitaria os erros que ele cometeria no início." No momento, ninguém sabe qual será o resultado de tudo isso, mas o cenário descrito por Rosberg pode muito bem se concretizar, mas muito depende de como James Vowles imagina os próximos meses de Sargeant.

