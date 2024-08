Ferrari é primeira a bater marca histórica na F1; confira

A Ferrari atingiu uma marca histórica na Fórmula 1: A Scuderia é a primeira equipe a ultrapassar a marca de 10 mil pontos em todos os anos da categoria, segundo apurado pelo portal espanhol Soymotor. O recorde da equipe é mais uma na trajetória vencedora de Maranello.

A Ferrari têm, em sua história, 16 campeonatos de construtores, 15 títulos de pilotos, 818 pódios, 245 vitórias e, agora, mais de 10.000 na categoria, depois da terceira colocação de Charles Leclerc e a sexta de Carlos Sainz, no GP da Bélgica.

Entre os pilotos que mais contribuíram com a marca estão: Sebastian Vettel, com 1.400 pontos, Leclerc, com 1.212, Fernando Alonso, com 1.190, Kimi Raikkonen, com 1.080 e Michael Schumaccher, com 1.066.

A lista é seguida pela bem mais nova Red Bull, em segundo, com 7.656 pontos, e pela Mercedes, em terceiro, com 7.448,5. O fato de duas equipe com histórico mais recente na categoria serem duas das três maiores pontuadoras é devido ao sistema de pontuação ter mudado muito ao longo dos mais de 70 anos da F1.

Na década de 1950, a vitória conquistava 8 pontos; de 1961 até 1991, 9; entre 1991 e 2009, 10; e 2010 em diante, 25 pontos. Além disso, a distribuição, com volta mais rápida e das corridas sprints acrescentou mais tentos na pontuação total.

