A possibilidade do GP de Jeddah se tornar a primeira corrida da temporada 2024 da Fórmula 1 surgiu no fim do ano passado, quando os chefes do GP da Austrália revelaram que a Arábia Saudita havia solicitado a troca por conta do Ramadã.

O mês sagrado do jejum islâmico acontecerá de 11 de março a 10 de abril de 2024, o que significa que a Arábia Saudita não poderá realizar sua corrida durante esse período. Mas, embora parecesse que o pedido da Arábia seria definitivo, o príncipe Khalid bin Al Faisal, presidente da Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF), disse na sexta-feira que nenhuma decisão final foi tomada ainda.

Ele explicou que ainda estava aguardando discussões com a Formula One Management (FOM) e as equipes para descobrir a melhor forma das coisas funcionarem.

“Ainda é muito cedo”, disse ele, quando questionado sobre o quão firmes estavam os planos para a Arábia Saudita fazer a primeira corrida. “Adoraríamos ter a corrida de abertura e tenho certeza que isso é algo que devemos discutir agora antes do anúncio do calendário."

“Queremos ver o feedback das equipes porque queremos o que é melhor para a FOM e o que é melhor para as equipes. Se for a melhor solução, adoraríamos ter a corrida de abertura, mas nada está definido agora.”

An aerial view of the circuit Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O príncipe Khalid disse que, se a corrida saudita não pudesse ser marcada antes do início do Ramadã, provavelmente precisaria se mover para o final do ano, porque questões climáticas.

“A Arábia Saudita ou o Bahrein podem ter uma corrida antes do Ramadã”, disse ele. “Depois do Ramadã, o clima em abril e maio é quente, então março é a última vez em que o clima é adequado. Mas, precisamos discutir com a FOM e as equipes e então tomaremos nossas decisões. Caso contrário, mudará para algum lugar [mais tarde] como outubro, ou depois de outubro, onde o clima começa a melhorar em nossa região.”

Jeddah permanecerá até 2027

O circuito de rua de Jeddah originalmente foi planejado apenas como um lar de curto prazo para o GP da Arábia Saudita antes de se mudar para uma instalação permanente em Qiddiya.

No entanto, com o trabalho de construção da nova cidade perto de Riad não progredindo tão rápido quanto inicialmente previsto, o príncipe Khalid disse esperar que a corrida saudita de F1 permaneça onde está por pelo menos mais quatro anos.

“As coisas mudam nesses grandes projetos e não podemos apenas construir uma pista e ficar cercados por canteiros de obras, já que parte do circuito está acontecendo dentro da cidade”, disse ele. “Queremos ir para lá quando a cidade estiver pronta. Isso levará mais tempo do que esperávamos porque agora estamos refazendo o plano diretor e pensamos que chegaremos lá em 2027 ou 2028”.

Price Khalid também reiterou o fato de que a Arábia Saudita permanece aberta à ideia de realizar duas corridas assim que Qiddiya estiver pronto.

“A ideia de ter duas corridas é viável na Arábia”, disse ele. “A F1 está crescendo. Há muita demanda aqui porque as grandes regiões sauditas são muito distantes. O esporte está crescendo; a demanda está crescendo. Portanto, não ficarei surpreso se a Arábia Saudita sediar duas corridas em um futuro próximo."

