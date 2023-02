Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes fez uma declaração ousada sobre sua busca por melhorias ao revelar sua pele de fibra de carbono preta e crua em seu novo W14, carro para temporada 2023 da Fórmula 1, apresentado nessa quarta-feira.

Embora esse movimento tenha despertado muito interesse, na verdade havia muitas outras áreas detalhadas do carro que merecem a mesma atenção. O W14 em si não foi completamente revisado, como alguns poderiam esperar, dadas as provações e tribulações que seu antecessor representou para a equipe durante 2022.

No entanto, há refinamentos gerais a serem observados, incluindo a solução zeropod. Por enquanto, isso permanece, mas de uma forma diferente, pois foi redesenhado para melhorar a passagem do fluxo de ar para a traseira do carro.

Mercedes W14 detail Photo by: Mercedes AMG

O infame capô superior do SIS ainda está lá e indica amplamente o quão mais estreito o resto de seu sidepod é comparado com o resto da grid quando visto de frente. No topo encontramos uma disposição semelhante à da temporada passada ao nível das aletas e dos espelhos, embora estes últimos cumpram os novos requisitos de largura.

Na frente do sidepod, a entrada agora é vertical, em vez de afunilar para baixo e para fora em direção à borda do piso. O flanco do sidepod também é mais largo do que em 2022, pois também assume uma forma mais convencional para melhorar o fluxo para a parte traseira do carro.

É claro que essas mudanças exigiram uma quantidade imensa de trabalho para reembalar os componentes internos, com a equipe continuando a encontrar maneiras de enterrar os radiadores mais profundamente no chassi do que antes.

Mercedes AMG F1 W10, chassis Photo by: Giorgio Piola

E, embora este seja um recurso de design que a maioria do grid já se apropriou de uma forma ou de outra, ser o primeiro a fazê-lo sempre deu à Mercedes uma vantagem sobre o resto, permitindo-lhe encontrar maneiras de estar um passo à frente de seus rivais.

A prateleira da tampa do motor de cintura alta que emergiu da seção do halo do W13 também foi mantida. No entanto, semelhante ao que seus concorrentes fizeram em 2022, agora se estende até a parte traseira do carro e termina em uma saída de resfriamento traseira mais ampla.

A prateleira também tem uma geometria semelhante a uma calha, em vez de ser completamente plana, para que as várias estruturas de fluxo não se sobreponham enquanto competem por espaço.

Mercedes W14 detail Photo by: Mercedes AMG

E, novamente, como em projetos rivais, a saída de resfriamento é levantada o mais alto possível, não apenas abrindo uma passagem abaixo para os elementos de suspensão, mas também melhorando o fluxo na região da garrafa de coca e sobre as superfícies superiores ao redor da tampa do motor.

Em termos de resfriamento, há ainda a ajuda de brânquias de resfriamento na superfície superior do sidepod e na prateleira da tampa do motor, que poderão ser alteradas dependendo das condições enfrentadas em uma determinada corrida.

Mercedes W14 front wing detail Photo by: Mercedes AMG

Na frente do carro houve algumas mudanças no comprimento do nariz e na forma como ele se encaixa na arquitetura da asa dianteira. Enquanto isso, os colchetes separadores de slots que a equipe procurou introduzir no GP do México na última temporada e desde então foram legalizados, não estão em lugar nenhum, apesar de aparecerem na nova Ferrari. Eles podem vir nas próximas semanas.

Curiosamente, a Mercedes encontrou uma maneira de legalizar o design da asa dianteira que introduziu em Miami na temporada passada, com as mudanças nos regulamentos talvez até abrindo a porta para algumas melhorias no conceito. As abas agora estão flutuando e são conectadas apenas à placa final por suportes estreitos, o que resulta em cada uma delas com sua própria ponta.

Isso significa que cada um é capaz de lançar seu próprio vórtice, que se combinará com o fluxo de ar gerado pela borda inferior elevada da placa final e outro winglet montado na placa final acima deles.

Isso deve fazer com que a asa seja capaz de gerar mais enxágue e, geralmente, ajudar a limpar a esteira do pneu criada pelo conjunto da roda dianteira, melhorando o fluxo a jusante como consequência.

Mercedes W13 suspension detail Photo by: Giorgio Piola

É inquestionável que o carro deste ano se beneficia do trabalho de base feito pelas mudanças propostas durante 2022, sendo o mais notável o pacote de atualização que chegou no GP da Grã-Bretanha. Este foi o ponto da temporada em que a equipe pareceu desbloquear parte do desempenho latente do carro e lançou as bases para alguns de seus melhores resultados.

Uma dessas atualizações que podem ser vistas no W13, acima, foi uma mudança em torno da suspensão dianteira, com uma bolha adicionada à carroceria para que o fluxo de ar seja convencido a seguir uma certa trajetória em direção ao assoalho e sidepods atrás.

Isso foi otimizado ainda mais para 2023, pois a equipe também fez alterações no layout da suspensão dianteira para melhorar suas características aerodinâmicas. Em termos de vantagem, sabemos que a Mercedes fez um progresso constante ao longo de 2022, com a equipe trabalhando em conceitos no final da temporada.

E, embora os regulamentos tenham sido alterados nesta região para 2023, ainda há muito que pode ser herdado do trabalho exploratório do ano passado.

Como a especificação do final da temporada, a borda do piso mostrada nas renderizações apresenta uma asa de borda alongada com uma aba de upwash agressiva e uma combinação de strake na seção mais à frente, enquanto a asa do piso e da borda afunilam ao longo de seu comprimento.

Dada a taxa de progresso que foi vista nesta região do carro por todas as equipes na temporada passada, o fato de os regulamentos terem mudado e o desempenho que pode ser aproveitado aqui, é seguro dizer que o que quer que estejamos olhando pode não estar por aí por muito tempo, já que a equipe provavelmente já tem atualizações em andamento para ajudar a extrair mais dele.

Ele já admitiu que a forma do sidepod vai mudar no início da temporada.

Mercedes W14 detail Photo by: Mercedes AMG

