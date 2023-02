Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes completa nesta quinta-feira o programa de trabalho planejado com o dia de filmagem de 100 km em Silverstone, após o difícil início do W14 - modelo que será utilizado na temporada 2023 da Fórmula 1, no dia do lançamento.

A equipe de Brackley seguiu os planos que a Ferrari havia feito um dia antes em Fiorano com o SF-23: realizar o shakedown de 15 km e se permitir a oportunidade de deliberar sobre o carro que será enviado para testes no Bahrein.

A estreia do W14 após a apresentação estática não foi fácil: um problema no sistema de partida da unidade de potência atrasou os planos em uma hora e quarenta minutos, mas depois que o problema, que era o resultado de uma montagem menos perfeita, foi resolvido, o motor estava funcionando sem problemas para iniciar a temporada 2023 na pista.

A flecha preta está ocupada novamente em Silverstone, onde o clima é variável: céu nublado, mas sem chuva e temperatura máxima de 12 graus, dificultando a temperatura dos pneus de demonstração da Pirelli. Lewis Hamilton e George Russell dividirão o dia com 50 km cada, incluindo a filmagem comercial planejada.

A equipe também está esperando as primeiras indicações dos pilotos após um primeiro vislumbre do W14, que manteve o mesmo fio aerodinâmico que os zero pods, embora tenha revisado alguns conceitos: a entrada do radiador é vertical, alta e estreita, de modo que não há recorte sob o lado como no Red Bull e na Ferrari para trazer o fluxo para o fundo.

Toto Wolff acredita que essa não é a área do carro onde o desempenho é extraído, embora a equipe técnica de Mike Elliott esteja pronta para introduzir mudanças no W14 se os resultados das primeiras corridas não estiverem de acordo com as expectativas, adaptando as formas dos flancos a soluções menos extremas.

