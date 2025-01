Max Verstappen e Carlos Sainz entraram no grid da Fórmula 1 pela Toro Rosso em 2015, vindos diretamente do Programa de Jovens Pilotos da Red Bull. No entanto, o relacionamento entre os dois pilotos foi bastante conturbado.

À época, houve rumores de que a tensão entre os dois jovens ganhou uma proporção maior pelo envolvimento de seus pais, Carlos Sainz e Jos Verstappen. Além disso, os dois estavam disputando a atenção da Red Bull.

No fim das contas, a Red Bull favoreceu Verstappen após o holandês vencer o GP da Espanha em 2016, logo em sua estreia.

Sainz foi para a Renault com um empréstimo no final de 2017, antes de se juntar à McLaren em 2018, rompendo completamente seu relacionamento com a Red Bull.

O espanhol fez sua transferência para a Ferrari e, agora, segue para a Williams, enquanto Verstappen segue na Red Bull.

Max Verstappen, Toro Rosso STR10, Carlos Sainz Jr., Toro Rosso STR10 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Depois de não ser cogitado na Red Bull para substituir Sergio Pérez em 2025, o espanhol afastou os rumores de que seu relacionamento com Verstappen era tão conturbado quanto parecia.

"Havia uma rivalidade entre mim e Max, mas a Toro Rosso estava deliberadamente tentando intensificar a rivalidade entre nós para determinar o piloto que iria para a Red Bull", disse Sainz ao Corriere della Sera.

"Na época, tínhamos apenas 17 e 20 anos e éramos imaturos".

"Depois, na McLaren, embora houvesse rivalidade entre Lando [Norris] e eu, havia muito menos tensão. Na Ferrari, a situação era diferente".

"Com Charles [Leclerc], não estávamos lutando pelo oitavo lugar, estávamos lutando por vitórias. Contra alguém tão competitivo quanto ele, tudo se torna maior e mais difícil".

"É por isso que tenho orgulho de nosso desempenho ao longo dos quatro anos, às vezes ele estava na frente, às vezes eu estava na frente. Sempre estivemos muito próximos um do outro na pista e espero que um dia isso seja lembrado e apreciado".

