Na última sexta-feira, a Ferrari esteve em Monza para um dia de filmagem, que contou com a presença do chefe da equipe na Fórmula 1, Mattia Binotto. Enquanto isso, não muito longe, em Maranello, a Scuderia trabalhava contra o tempo para finalizar o pacote de atualizações que terá sua estreia oficial no GP da Espanha.

A Ferrari guardou para Barcelona a primeira grande evolução do F1-75, com o objetivo de frear as melhoras da Red Bull que, com o RB18 e Max Verstappen, venceu as duas últimas corridas, em Ímola e Miami.

Na Flórida, a diferença de tempo com a Red Bull chegou a alguns décimos, mas a expectativa é que o passo adiante da Ferrari seja de três ou quatro décimos. Este seria um salto importante para os italianos em uma F1 moderna, na qual milésimos podem fazer diferença.

Na Ferrari, as mudanças devem ser notáveis. Em Maranello, a equipe tocou em todos os pontos fundamentais do carro: assoalho plano, sidepods, asas e dutos de freios. Além disso, é previsto uma redução de peso, que deixará o F1-75 mais próximo do mínimo de 798kg.

O assoalho plano testado pela Ferrari no TL1 de Miami Photo by: Giorgio Piola

O novo assoalho plano da Ferrari foi projetado para limitar os efeitos negativos por porpoising. Essa quicada, que acontece sob altas velocidades, acarreta a perda de downforce e, por consequência, de rendimento. Com esta solução, a ideia é permitir que o carro seja usado mais próximo do solo, podendo aproveitar a carga aerodinâmica gerada.

O trabalho de desenvolvimento aconteceu partindo do assoalho plano testado no TL1 do GP da Austrália, com um extrator mais estreito na parte central, e com uma saída de ar diferente na borda, com um desenho quadrado e, possivelmente, um 'skate' metálico no interior. Essa peça foi a que causou polêmica entre as equipes durante os testes da Pirelli com os pneus de 2023.

Os sidepods do F1-75 devem ser menos pronunciados a partir de Barcelona Photo by: Motorsport.com

Os sidepods também foram profundamente revisados. A diferença para a Aston Martin, que renunciou ao assoalho duplo para um conceito de ventres mais inclinados, parecido com a Red Bull, é que a Ferrari não modificará a parte superior, mas terá uns sidepods laterais ligeiramente mais estreitos.

A forma do carro não mudará, mas a seção será menor, para reduzir a resistência do ar e o peso. Definitivamente é uma ação de 'limpeza', após avaliar a concorrência.

Comparação das asas traseiras do F1-75 em Miami e Barcelona Photo by: Giorgio Piola

As mudanças na asa traseira já haviam sido analisadas anteriormente, enquanto o estudo sobre a estabilização da temperatura dos pneus ao longo de uma corrida, em função das variações meteorológicas, segue nos bastidores.

No momento, a Ferrari precisa de duas voltas de aquecimento para que os pneus entrem na janela ideal de funcionamento, mas é preciso assegurar também que o calor seja mantido nas curvas, para garantir que a borracha tenha a energia necessária para transferência com a pista.

A cobertura de carbono do braço de direção do F1-75, modificada pela Ferrari em Miami Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Esta zona ao redor dos pneus é uma área de desenvolvimento que implica não apenas nos dutos de freio, mas também na suspensão dianteira, que já pode sofrer modificações. Já em Miami, vimos que o braço de direção tinha uma cobertura de carbono diferente, para poder mudar o padrão do fluxo da corrente de ar criada pelo triângulo superior.

A Ferrari está colocando suas cartas sobre a mesa para se defender e, quem sabe, consolidar sua vantagem nas classificações, respondendo a Red Bull com soluções técnicas para melhorar o potencial do F1-75. A guerra de desenvolvimento chega a um ponto crítico...

