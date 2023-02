Carregar reprodutor de áudio

A equipe Aston Martin de Fórmula 1 confirmou que Felipe Drugovich disputará o GP do Bahrein caso Lance Stroll não possa participar devido a uma lesão no punho.

A equipe diz que dará ao canadense “todas as chances” de disputar a corrida de abertura da temporada, o que sugere que a decisão pode ficar para o último minuto – e que Stroll possivelmente pode até pilotar o carro no FP1 com a opção de sair se ele se sentir incapaz de executar corretamente.

No entanto, o primeiro passo será ele experimentar o simulador da equipe em Silverstone, o que dará a ambas as partes uma chance adequada de avaliar sua condição física.

A Aston publicou um Tweet neste domingo: “A equipe continuará a dar a Lance todas as chances de correr, aguardando a recuperação de sua lesão. Se ele não estiver apto para competir, então Felipe vai pilotar o AMR23 ao lado de Fernando.”

O chefe da equipe, Mike Krack, elogiou muito o desempenho de Drugovich depois que o teste do Bahrein terminou nesse sábado.

"Felipe fez um trabalho muito bom", disse Krack. "Quero dizer, não podemos esquecer que tudo aqui também é novo para ele. Ele nunca pilotou o carro antes. Ele é uma pessoa muito reflexiva e calma e sua abordagem também é assim, então é muito fácil."

“Sempre me surpreendo como ele consegue ficar tão tranquilo, porque ele também é brasileiro! Ele fez um trabalho muito bom, no primeiro dia ele realmente aceitou com muita firmeza e fez todas as coisas que pedimos a ele perfeitamente. E hoje também foi impecável, acho que se você assistiu não houve uma travada de roda, não houve um ápice perdido ou algo assim. Então, estamos muito felizes com o que ele fez."

Fernando Alonso também deu um veredicto positivo sobre seu novo companheiro de equipe, reconhecendo que a falta de quilometragem do campeão da F2 será um desafio.

“Até eu sinto que me faltam voltas e quilômetros”, disse Alonso. “Portanto, não consigo imaginar para Felipe como é difícil e desafiador. Mas ele é um piloto supertalentoso. Ele se adaptou muito bem esta semana aqui no Bahrein, vimos hoje que ele estava imediatamente no ritmo. Então, se ele tiver que correr, acho que fará um bom trabalho, porque ele tem talento”.

O anúncio da Aston refere-se apenas à corrida de abertura no Bahrein, onde Drugovich sempre foi a primeira escolha sobre o companheiro de reserva Stoffel Vandoorne, devido à sua experiência em testes nesta semana.

No entanto, o chefe da equipe, Mike Krack, não descartou completamente o retorno do recém-aposentado Sebastian Vettel, caso a ausência de Stroll se estenda para o segundo evento na Arábia Saudita. Esse tempo extra daria a Vettel uma chance adequada de se atualizar com sua forma física e experimentar o AMR23 no simulador.

A Aston teria potencialmente o golpe de relações públicas de uma escalação estelar de Vettel e Alonso na corrida em casa do principal patrocinador Aramco.

