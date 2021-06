A Aston Martin confirmou nesta sexta-feira (25) a contratação de Dan Fallows, atual chefe de aerodinâmica da Red Bull como seu novo diretor técnico na Fórmula 1. Fallows está com a equipe austríaca há 15 anos, inicialmente ocupando a vaga de líder de projeto no departamento de aerodinâmica.

Em 2014, Fallows foi alvo de uma disputa legal, depois que a McLaren acreditou que o havia contratado para se juntar ao time antes de descobrir que ele havia sido convencido a permanecer na Red Bull.

No final, o caso foi tratado de modo privado entre os chefes de equipe, Christian Horner e Ron Dennis, com Fallows sendo promovido a chefe de aerodinâmica da Red Bull. Porém, com a Aston Martin iniciando uma forte campanha para atrair talentos do esporte, Fallows foi convencido a se juntar à equipe britânica, como parte de sua revisão de estrutura.

Andy Green, que é o atual diretor técnico, será promovido em um novo papel, como chief technical officer, ajudando a supervisionar a progressão da equipe. Green chefiará o diretor de performance, Tom McCullogh, além de Fallows e o diretor de engenharia Luca Furbatto, vindo da Alfa Romeo.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Otmar Szafnauer, chefe da Aston Martin, disse que o objetivo da nova estrutura é colocar em jogo as fundações necessárias para a equipe poder lutar por títulos a longo prazo.

"Todos na Aston Martin visam ganhar GPs e Mundiais, e essa nova e melhorada estrutura que criamos espelha o que fazem as equipes de maior sucesso da F1 hoje".

A Red Bull manterá Fallows até o final de seu contrato atual e espera que isso não impacte sua luta pelo título em 2021. Christian Horner afirmou que a equipe sentirá falta de Fallows, sugerindo ainda que seu substituto deverá vir de uma promoção interna.

"Não preciso sem dizer que sentiremos falta de Dan, porque ele teve um papel importante em seus anos na Red Bull e quero agradecê-lo por sua contribuição pelo sucesso da equipe. Mas também reconhecemos que a chance de assumir o cargo de diretor técnico em uma equipe de F1 é chamativo e um próximo passo em sua carreira".

"Essa movimentação cria uma emocionante oportunidade interna de progressão, enquanto olhamos para o futuro e para o talento que temos dentro de nossa própria equipe".

