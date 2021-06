Apesar dos novos testes, a polêmica das asas flexíveis parece ter chegado ao fim apenas na parte traseira dos carros. Mas Max Verstappen acredita que a FIA deveria introduzir também novos testes para as asas dianteiras na Fórmula 1.

Após Lewis Hamilton e a Mercedes notarem que a Red Bull usava uma asa flexível na traseira do carro no GP da Espanha em maio, a FIA introduziu novas regras e testes de rigidez para impedir esse furo no regulamento, válidos a partir da França.

A Red Bull sempre rebateu a Mercedes no debate sobre asas flexíveis, afirmando que, se a traseira da equipe austríaca enfrentava escrutínio, então a dianteira do W12 também precisava ser verificado.

As novas regras parecem não ter impactado a performance da Red Bull na França, com Verstappen vencendo pela terceira vez no ano, permitindo que ele aumente sua liderança para Hamilton no Mundial.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, questionou na França porque os testes de rigidez da FIA não se aplicaram também à asa dianteira, afirmando que a equipe poderia fazer o mesmo para a frente do carro.

Antes do GP da Estíria, Verstappen disse que a vitória na França "mostrou que tudo foi feito de modo correto" pela Red Bull, mas concordou que os testes deveriam ser estendidos à asa dianteira também.

"Eu acho que, se vocês checam a asa traseira, precisam checar também a dianteira. Porque eu acho que a asa dianteira tem um efeito maior no carro. Agora depende da FIA fazer essa verificação. Claramente eles fizeram isso na traseira, então depende deles".

O companheiro de Verstappen, Sergio Pérez, concordou que depende da FIA fazer essa checagem, e sentiu que a asa dianteira teria uma influência maior na geração atual de carros do que a traseira.

"Como Max disse, acho que a frente é mais potente em um carro de Fórmula 1 atualmente do que a traseira. Tudo depende deles, e eles têm todas as informações".

