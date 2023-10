F1: Aston Martin mexe em carro e Stroll larga dos pits no México

Lance Stroll vai largar do pitlane no GP do México de Fórmula 1, após a Aston Martin mexer no carro do canadense, quebrando a regra de parque fechado. Em um final de semana complicado para a equipe, o prejuízo não será tanto: o piloto largaria na 17ª colocação.

A decisão por mexer no carro se deu justamente pelo fato de Stroll ter de largar atrás, com isso, a equipe decidiu mudar diferentes especificações no carro, bem como ajustes na suspensão. O time repete o expediente do GP dos Estados Unidos, na última semana, mas, na ocasião, Fernando Alonso também teve mudanças no AM23.

Em documento assinado pelo delegado técnico da FIA, Jo Bauer, a Aston Martin mudou o assoalho, sidepod, feixe da asa traseira, a barra estabilizadora traseira, o material de fricção do freio e ajustes na suspensão.

"Todas as peças listadas acima foram substituídas com a aprovação do delegado técnico da FIA após um pedido por escrito da equipe em questão, de acordo com o Artigo 40.3 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 de 2023", diz o comunicado.

"Mas como as peças acima são diferentes das usadas originalmente e também foram feitas mudanças na configuração da suspensão (com a aprovação do delegado técnico da FIA após um pedido por escrito), o carro número 18 agora deve ser obrigado a largar do pit-lane de acordo com o Artigo 40.9 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 de 2023."

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Além de Stroll, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant são os dois pilotos que largarão do grid com penalidades. O piloto da AlphaTauri largará no fim do grid pelo uso da quinta caixa de câmbio e unidade de potência, enquanto o norte-americano perderá 10 posições por ultrapassar o japonês sobre bandeira amarela na classificação.

Falando sobre o desempenho da Aston Martin, Alonso disse: "Parece que estivemos sempre no limite e lentos em todas as sessões. Não é uma classificação ruim ou algo do tipo, nós sofremos em todo o final de semana. Complicado. Precisamos trabalhar juntos para voltar ao nosso melhor nível, o que, obviamente, não estamos mostrando", finalizou.

