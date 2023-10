Sergio Pérez tem tido um final de semana sólido no palco do GP do México de Fórmula 1. Em todas as atividades Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo tem estado perto de Max Verstappen, seu companheiro na Red Bull, após finais de semana em que o tricampeão mundial foi claramente superior.

Verstappen liderou as três sessões de treinos livres e ficou à frente de Pérez no Q3, com a diferença de somente 0s160 entre os pilotos da Red Bull. Eles ficaram atrás da Ferrari, que tem Charles Leclerc e Carlos Sainz na primeira fila, com um surpreendente Daniel Ricciardo entre os dois pilotos taurinos, marcando o quarto tempo com a AlphaTauri.

Após a classificação, o mexicano admitiu que não esperava ver Ricciardo à frente deles, bem como os carros de Maranello. "Sim, e tão pouco a Ferrari. Mas as coisas são como são, nossa progressão ao Q3 não foi muito boa, acabamos perdendo um set de pneus, que potencialmente precisaríamos. Obviamente, isso só se sabe depois da classificação e acredito que realmente nos prejudicou um pouco no Q3. Quando se fala de um ou dois décimos, isso mudaria totalmente nossa vida", declarou.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri, feliz con su sábado en el GP de México 2023.

Ricciardo deixou claro ao assinar como reserva da Red Bull no final do ano passado, após deixar a McLaren, que seu objetivo era voltar a ser título em Milton Keynes. Os jornalistas perguntaram sobre o fato do australiano, que quer seu lugar, ter terminado à sua frente.

"Daniel fez uma volta tremenda e creio que não seja só ele que quer meu lugar. Digamos que há muitos outros pilotos que querem meu acento e é genial. Se eles merecem, me alegro por eles", respondeu.

Pérez prosseguiu falando sobre o 'passo à frente' que teve após o GP dos Estados Unidos, realizado no último final de semana. O mexicano trabalhou duro no simulador da Red Bull para chegar em melhores condições na sua corrida caseira.

"Já tínhamos feito progressos em Austin e estamos fazendo aqui. Acredito que estamos em um bom nível com o carro. Obviamente, essa pista é muito difícil, cada jogo de pneus aqui funcionou de maneira diferente, um traçado realmente complicado de aproveitar o máximo", comentou.

Questionado se sua melhora se deve a ele separar seu acerto do carro de Verstappen, Perez respondeu: "Não quero entrar em muitos detalhes. Mas, certamente, vou dizer que nos perdemos em alguns finais de semana com o ajuste. Fizemos um reset. E acho que para nós é melhor agora, estamos começando as configurações muito mais perto, e foi divergindo ao longo dos fins de semana nas coisas que queremos realizar de forma diferente", finalizou.

