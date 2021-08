F1: AlphaTauri fala de alternativas a Gasly e Tsunoda para 2022

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda têm boa chance de permanecer na AlphaTauri para a temporada de 2022 da Fórmula 1, já que o chefe da equipe, Franz Tost, não vê "nenhuma alternativa" para seus atuais pilotos no grid. Neste ponto, parece provável que a dupla estará com a escuderia novamente.

Com exceção de um período malsucedido na Red Bull no início de 2019, o francês passou toda sua carreira em Faenza, onde marcou três pódios. Ele ocupa a oitava posição no campeonato com 50 dos 68 pontos do time, enquanto seu companheiro, o estreante japonês, teve um começo difícil com acidentes e derrota até o momento de 11 a 0 em qualificações no duelo interno.

Tost, no entanto, é compreensivo em relação a Tsunoda, que experimentou uma ascensão meteórica nas categorias de base e chegou à F1 com pouca experiência em corridas na Europa. O chefe pretende manter sua dupla de pilotos em 2022 e espera que a RBR faça um anúncio até o final das férias de verão.

"Não vejo nenhum outro piloto aqui", disse ele. "Espero que mantenhamos Pierre e também Yuki, que ainda nem conhece os circuitos da segunda metade, no próximo ano. Na Europa ele correu na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Agora, vamos para os Estados Unidos, ele nunca correu lá. Depois para México e São Paulo, onde também não tem quilometragem."

"Pierre tem um desempenho fantástico e Tsunoda, mais uma vez, é novato e faz um bom trabalho. Ele precisa ganhar experiência e tem muito a aprender, mas não é nada alarmante. É o risco que você corre quando um iniciante se junta à equipe. Acho que os dois estão confiantes o suficiente. Não vejo razão para mudar nada e não enxergo nenhuma outra alternativa", completou.

Estas observações representam más notícias para a categoria de base da Red Bull que evoluem na F2: Juri Vips, Liam Lawson e Jehan Daruvala, respectivamente em quinto, oitavo e nono na classificação do campeonato. No fim de semana no Bahrein, o estoniano marcou 85 pontos nas últimas três corridas e apenas o líder Oscar Piastri o superou (87).

Entrevista por Filip Cleeren

