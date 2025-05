Andy Cowell, CEO e novo chefe de equipe da Aston Martin na Fórmula 1, confirmou que o AMR25 será equipado com peças de 2026 a partir da metade da temporada atual, em Mônaco, para aproveitar a mudança regulatória do próximo ano.

A Aston continua em seu período difícil. Mesmo em Miami, a equipe de Silverstone não teve um desempenho muito bom, embora tenha trazido quatro pontos para casa e ficado em sétimo lugar no campeonato de construtores, com 14 pontos conquistados até agora.

A escuderia britânica decidiu usar o AMR25 como uma espécie de laboratório para tentar encontrar a correlação certa entre a nova infraestrutura - especialmente o túnel de vento - e a pista, a fim de estar pronta para 2026, o ano das mudanças regulamentares do ponto de vista técnico.

Cowell confirmou essa intenção ao falar no GP de Miami, realizado no fim de semana. "Uma coisa que estamos determinados a fazer é tentar melhorar nossa correlação. Então, sim, estaremos lançando peças na pista, algumas das quais serão mais um teste do que atualizações finais. Você verá isso nas próximas corridas. Mas estamos determinados a fazer isso...".

Andy Cowell, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Há muito esforço a ser feito para o monoposto de 2026, portanto, com os recursos que temos, não queremos desperdiçá-los. Não queremos desperdiçar os recursos de 2025".

"E estamos muito, muito interessados em garantir que melhoremos o conjunto de ferramentas que temos e as abordagens que usamos. Portanto, suspeito que esses são os motivos pelos quais a temporada parece diferente da temporada normal".

Não se trata apenas de uma questão de correlação entre infraestrutura, ferramentas e pista. Os AMR25s, a partir da segunda metade da atual temporada, se tornarão laboratórios, sendo equipados com determinados componentes destinados ao carro do próximo ano.

De acordo com os engenheiros de Silverstone, essa será a melhor maneira de chegarmos prontos para o final de janeiro, quando os primeiros testes de pré-temporada de 2026 serão realizados em Barcelona.

"Há algumas tecnologias destinadas ao AMR26 que serão testadas na corrida do dia 25", confirmou Cowell. "A única maneira de saber que algo está pronto para correr é se já correu e funcionou. Portanto, estamos usando o carro 25 como uma forma de testar exaustivamente as novas tecnologias. E veremos isso na segunda metade da temporada".

"Mas estamos trabalhando em alguns aspectos aerodinâmicos e dinâmicos do veículo que queremos introduzir nesse carro para ajustar as ferramentas que temos em uma equipe relativamente jovem que agora opera com as ferramentas que as grandes equipes têm há décadas".

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!